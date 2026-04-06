UZAK ŞEHİR EKİBİNİ HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ!

KAHKAHALAR HAVADA UÇUŞTU

Sanal medyada “Çok güleceğiniz kamera arkası sahneleriyle geldik! Bu haftanın en güzel sürprizi Uzak Şehir ekibinden. Hiç görmedikleriniz sizlerle!” notuyla paylaşılan video izlenme rekoru kırdı. Oyuncuların set aralarında yaşadığı eğlenceli anlar, prova sırasında yaşanan kahkahalar ve ekip içindeki enerjik uyum dikkat çekti.

OZAN VE SİNEM’E ÖVGÜ YAĞDI

Cihan’ı canlandıran Ozan Akbaba ile Alya’ya hayat veren Sinem Ünsal’ın hayranları ikiliye övgüler yağdırdı. Neşeli anlar yaşasalar da “Kayıt” komutuyla birlikte hemen rollerine giren iki oyuncunun profesyonellikleri takdir topladı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.