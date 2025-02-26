Ünlü iş insanının oteli viraneye döndü! Alıcı aranıyor - Son Dakika
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Emlak

Ünlü iş insanının oteli viraneye döndü! Alıcı aranıyor

Ünlü iş insanının oteli viraneye döndü! Alıcı aranıyor

Uzan Grubu tarafından Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde yaptırılan ve daha sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan otel, 2019'da Milli Emlak tarafından bir firmaya satıldı. Ancak, otel hizmete alınamadı ve atıl durumda kaldı. Hava şartları nedeniyle dış yüzeyi tahrip olan otelin camları kırıldı ve içindeki eşyalar yağmalandı.

26.02.2025 10:41
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Uzan Grubu'nun Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde yaptırdığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) el koyduğu, 2019'da ise Milli Emlak tarafından bir firmaya satılan otel, satılığa çıkartıldı.

Antalya Konyaaltı sahiline 47 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımdaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde Uzan Grubu'nun 2000'li yılların başında yaptırdığı lüks otel, o dönem açılamadan satışa çıkarıldı. Otel, yapımı tamamlanmasına rağmen hizmete alınamadı. Grubun mal varlığına el konulması sonrasında otel TMSF'ye geçti. TMSF'den TEDAŞ'a, ardından mahkeme kararıyla Hazine adına tescili yapılan otel, Milli Emlak tarafından 2019 yılında özel şirkete satıldı.

Uzan'ın viraneye dönen eski oteli satılık

VALİ GİTTİ, OTEL UNUTULDU

Aradan geçen yıllarda hizmete alınamayan ve atıl kalan otelin dış yüzeyi, hava şartları nedeniyle tahrip oldu. Korumasız otelin camları kırılıp, içindeki yatak, masa, sandalye gibi çeşitli eşyalar ise yağmalandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun Antalya Valisi olduğu dönemde atıl durumdan kurtarılması için birçok girişimde bulunduğu otel, Karaloğlu'nun Diyarbakır'a atanması sonrasında yeniden unutuldu.

Uzan'ın viraneye dönen eski oteli satılık

PANDEMİ SONRASI SESSİZLİK

2019 yılında Milli Emlak'tan oteli satın alan firma yetkilileri o dönem DHA'ya yaptıkları açıklamada, küçük tesis alarak bölgeye yatırım yapma fırsatı bulduklarını belirtti. Kooperatif yönetimiyle de yakın ilişki içinde olduklarını ve bölgede daha büyük yatırım planladıklarını anlatan firma yetkilileri, 2020 yılında otelin yenilenip, hizmete açılacağı yönünde söz vermişti. 2020 yılına açılış yapılamadı, sonrasında da tüm dünyada etkili olan pandemiyle atıl durumdaki otele ilişkin çalışma gerçekleştirilemedi.

Uzan'ın viraneye dönen eski oteli satılık

'SATILIK' TABELASI ASILDI

Pandemiye denk gelen satış ve yatırım dönemi sonrasında beklenen yatırımın gerçekleşmediği otel, o günden bu yana açılamadı. Geçen aylarda ise atıl otele, 'satılık' tabelası asıldı. Satılık ilanına ilişkin yetki verilen emlakçı, otelin satışının yapıldığı yönünde kendisine bilgi geldiğini, detaylar hakkında açıklama yapamayacaklarını dile getirdi. 22 odalı bir otel olarak inşa edilen tesis, toplam 3 bin 567 metrekarelik arazide 555 metrekare kapalı alandan oluşuyor. 2019'daki satış sonrası kırılan dış camları yenilenen otel, yeniden atıl duruma düşünce birçok dış camının kırıldığı belirlendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Emlak Ünlü iş insanının oteli viraneye döndü! Alıcı aranıyor - Son Dakika

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