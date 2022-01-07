Üye Girişi
Uzaya çıkan Japon milyarder Maezawa: "Yeni hedefim Mariana Çukuru" - Son Dakika

Uzaya çıkan Japon milyarder Maezawa: "Yeni hedefim Mariana Çukuru"

07.01.2022 12:07
Uzaya çıkan Japon milyarder Maezawa: "Yeni hedefim Mariana Çukuru"

Japonya'nın en zengin 30. kişisi olarak bilinen ve 12 günlük uzay yolculuğunu tamamlayarak dünyaya dönen Japon milyarder Yusaku Maezawa, "Sadece yukarı değil, aşağı da seyahat etmek istiyorum" diyerek yeni hedefinin dünyanın en derin noktası olarak bilinen Mariana Çukuru olduğunu ifade etti.

Japonya'nın en zengin 30. kişisi olarak bilinen ve 12 günlük uzay yolculuğunu tamamlayarak dünyaya dönen Japon milyarder Yusaku Maezawa, "Sadece yukarı değil, aşağı da seyahat etmek istiyorum" diyerek yeni hedefinin dünyanın en derin noktası olarak bilinen Mariana Çukuru olduğunu ifade etti.

Japonya'nın en zengin 30. kişisi olarak bilinen ve 12 gün süren uzay yolculuğunu başarıyla tamamlayarak geçtiğimiz ay ülkesine dönen milyarder iş insanı Yusaku Maezawa, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında dünyanın merakla takip ettiği yolculuğuna dair açıklamalarda bulundu. Uzaya fırlatılmanın bir rollercoaster'a binmekten daha az korkutucu olduğunu ve kendisini Dünya'ya takıntılı hale getirdiğini kaydeden Maezawa, "Dünya'da rüzgarın, kokuların, mevsimlerin olduğunu hatırlayınca kıymetini anlıyorsun" ifadelerini kullandı. Buna rağmen uzay yolculuğu deneyiminin tadını çıkardığını söyleyen Maezawa, ülkesinin dünyaca ünlü hızlı trenlerine atıfta bulunarak, "Kalkış sırasında bir Shinkansen treninin istasyondan kalkışı gibi hissettim. Fırlatmayı ancak pencereden dışarı baktığımda fark ettim" şeklinde konuştu.

YENİ HEDEFİ MARİANA ÇUKURU

Maezawa, fotoğraflardan yüz kat daha güzel olduğunu söylediği Dünya'ya uzaydan bakmanın ona başka fikirler verdiğini dile getirdi. "Bir süre sonra uzayda bir araya gelen dünya liderleri hakkında düşünmeye başlıyorsunuz" diyen Maezawa, "Elbette bunu gerçekleştirecek kadar güçlü bir insan değilim. Ama öyle olsaydı dünya yaşamak için daha iyi bir yer olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Yeni hedefi hakkında da açıklamada bulunan Maezawa, "Sadece yukarı değil, aşağı da seyahat etmek istiyorum. Okyanusun derinliklerindeki Mariana Çukuru'na inmeyi düşünüyorum" diye konuştu. Dünya'nın bilinen en derin noktası olan Mariana Çukuru'na yapmak istediği dalışla ilgili olarak Maezawa, "Zorlukları göğüslemeyi sürdürmek istiyorum" dedi. Maezawa, yeni seyahat hedefine dair birçok detayın netleştiğini ancak buna rağmen şimdilik açıklama yapmayacağını söyledi.

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Kurucusu olduğu online moda mağazası ZozoTown'u 2019 yılında Japonya'nın en büyük firmalarından SoftBank'a satarak gündeme gelen milyarder Maezawa, geçtiğimiz 8 Aralık'ta Türkiye saati ile 10.38'de Soyuz-2.1a roketi ile Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden uzay yolculuğuna başlamıştı. 12 gün süren seyahatte Maezawa'ya asistanı Yozo Hirano da eşlik ederken, Rus kozmonot Aleksandır Misurkin'in de mürettebat olarak uçuşta yer aldığı kamuoyuna yansımıştı. Yolculuğu süresince Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) edindiği deneyimleri anbean sosyal medya takipçileri ile paylaşan Maezawa, daha önce yaptığı açıklamalarda 2023'teki Ay yolculuğuna eşlik edecek 8 kişi aradığını belirterek dikkatleri üzerine çekmişti.

(Burak Ersoy/ İHA)

Uzaya çıkan Japon milyarder Maezawa: Yeni hedefim Mariana Çukuru
Uzaya çıkan Japon milyarder Maezawa: Yeni hedefim Mariana Çukuru

YORUMLAR
500

Japonya, Tokyo, Japon, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzaya çıkan Japon milyarder Maezawa: 'Yeni hedefim Mariana Çukuru' - Son Dakika


Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın iş dünyasının patroniçeleriyle bir araya gelecek Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın iş dünyasının patroniçeleriyle bir araya gelecek         
12:13
Tecrübeli hocadan Nuri Şahin'e şok çıkış: "Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi" Tecrübeli hocadan Nuri Şahin'e şok çıkış: "Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi"         
12:11
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti         
15:17

Son Dakika Haberleri
12:13 Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi
12:12 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın iş dünyasının patroniçeleriyle bir araya gelecek
12:04 Devenin ısırdığı adam, hayatını kaybetti
11:48 Hamit Kocabey'e MHP'de üst düzey görev
11:46 Kadın kılığında komşusuna çekiçle saldıran zanlı serbest! Mağdur ise evine giremiyor
11:45 188 yıllık pideci ekonomik krize dayanamadı
11:39 İngilizler duyurdu! Ozan Tufan'ın kulübü Watford, Fenerbahçeye'ye "Geri alın" dedi
11:38 Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var
11:31 Merkez Bankası son müdahalede 2,12 milyar dolar sattı! Toplam rakam 7,2 milyar dolara çıktı
11:22 Prof. Dr. Pelin Kartal'dan Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 12:17:37. #1.12#
SON DAKİKA: Uzaya çıkan Japon milyarder Maezawa: "Yeni hedefim Mariana Çukuru" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement