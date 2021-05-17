Uzman isim maskelerin hangi şartta çıkacağını açıkladı: Nüfusun çoğunluğunun aşılanması gerekiyor - Son Dakika

Koronavirüs salgını başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada can almaya devam ediyor. Salgına karşı aşılama çalışmaları bir yandan aşılamaları çalışmaları devam ederken, diğer yandan maskelerin çıkarılacağı günlerin gelmesi için gün sayılıyor.

HERKES 'MASKELER NE ZAMAN ÇIKACAK' SORUSUNUN CEVABINI MERAK EDİYOR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, tüm Türkiye tarafından merak edilen konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"NÜFUSUN ÇOĞUNLUĞUNUN AŞILANMASI GEREKİYOR"

Aydın, maskelerin sadece nüfusun büyük çoğunluğunun aşılanması durumunda çıkarılabileceğini belirterek, "Nüfusun çoğunluğu aşılanabilirse 2. dozdan sonra maske çıkarmak mümkün olabilir. Ancak virüs bizimle devam ederse, gelecek yıl aşı 3. doz olarak tekrarlanabilir" diye konuştu.

"MUHTEMELEMEN BU DÖNEMDE YAPILAN AŞILAR SON OLMAYACAK"

CNN Türk'te yer alan habere göre ise aşılamada 'doz' tartışmalarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama da Almanya'dan geldi.

Robert Koch Enstitüsü Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens, iki doz aşı yaptıranların gelecek yıl üçüncü doz aşı olmaları gerekebileceğini ifade etti. Virüsün kaybolmayacağını vurgulayan Thomas Mertens, "Muhtemelen bu dönemde yapılan aşılar, sonuncu olmayacak" diyerek aşı üretiminin canlandırılmasının önemine değindi.