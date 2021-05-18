Meryem Boz VakıfBank'ta - Son Dakika

Meryem Boz VakıfBank'ta

18.05.2021 12:13
Meryem Boz VakıfBank'ta, System.String[]

Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'de mutlu sona ulaşarak 2020-2021 sezonunu iki kupayla kapatan VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Meryem Boz'u kadrosuna kattı.

Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'de mutlu sona ulaşarak 2020-2021 sezonunu iki kupayla kapatan VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Meryem Boz'u kadrosuna kattı.

2020-2021 sezonunu Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'i şampiyon, CEV Şampiyonlar Ligi'i ise gümüş madalyayla tamamlayan VakıfBank Spor Kulübü, transfer çalışmalarına başladı. Son iki sezonu Aydın Büyükşehir Belediyespor forması giyerek geçiren, Milli Takım forması ile en son CEV Tokyo 2020 Olimpiyat Elemeleri'nde en değerli oyuncu seçilen ve lakabı 'Mavi Şimşek' olan Meryem Boz, VakıfBank ile sözleşme imzaladı. Sarı siyahlı ekibin 1.90 cm boyundaki yeni transferi pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor.

VakıfBank'ın yeni transferi Meryem Boz'un kariyer özeti:

3 Şubat 1988'de Eskişehir'de dünyaya gelen Meryem Boz, voleybola Eskişehir DSİ Bentspor altyapısında başladı. Boz, sırasıyla İller Bankası, Atom Trefl Sopot, İlbank, Fenerbahçe, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Galatasaray ve Aydın Büyükşehir Belediyespor takımlarında forma giydi. Atom Trefl ile 2010-2011 sezonunda Polonya Ligi ikinciliği kazanan Boz, Fenerbahçe ile 2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük ve 2012-2013 CEV Kupası'nda ikincilik, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile ise 2014-2015 sezonunda CEV Challenge Kupası şampiyonluğu kazandı. Meryem Boz ayrıca A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2010 CEV Avrupa Ligi üçüncülüğü, 2015 CEV Avrupa Ligi ikinciliği, 2017 Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü, 2019 Avrupa Şampiyonası ikinciliği ve CEV Tokyo 2020 Olimpiyat Elemeleri'nde ise olimpiyat kotası elde etti.

Bireysel başarıları

2014-15 CEV Challenge Kupası: En Değerli Oyuncu (MVP)

2014-15 CEV Challenge Kupası: En Skorer Oyuncu

2020 CEV Tokyo Olimpiyat Elemeleri: En Değerli Oyuncu (MVP) - İSTANBUL

Meryem Boz VakıfBank'ta
Meryem Boz VakıfBank'ta
Meryem Boz VakıfBank'ta
Meryem Boz VakıfBank'ta
Meryem Boz VakıfBank'ta
Meryem Boz VakıfBank'ta
Meryem Boz VakıfBank'ta

Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Meryem Boz VakıfBank'ta - Son Dakika Spor


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