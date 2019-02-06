Son Dakika Haberleri: Vali Aktaş'tan, Araç Sürücülerine Yaya Güvenliği Konusunda Ders

Vali Aktaş'tan, Araç Sürücülerine Yaya Güvenliği Konusunda Ders

1 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla araç sürücülerine broşürler dağıtılırken, sürücüler konuyla ilgili bilgilendirildi.

Vali Aktaş'tan, Araç Sürücülerine Yaya Güvenliği Konusunda Ders, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla araç sürücülerine broşürler dağıtılırken, sürücüler konuyla ilgili bilgilendirildi.

Nevşehir'de düzenlenen trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması etkinliğine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Atatürk Bulvarında seyir halinde ki araç sürücüleri ile bir süre sohbet ederken yaya önceliği konusunda da bilgiler verdi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nevşehir genelinde bugün 28 nokta da bir kampanya yürütüyoruz. Kampanyanın asıl şekli 2019 yılında İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Türkiye'de yaya öncelikli yıl ilan edildi. Bu kapsamda da bugün öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla Türkiye genelinde aynı saatlerde bir kampanya yürütüldü. Buradaki amaç her yıl yaklaşık bin 700 civarında vatandaşımızı trafik kazalarında kaybetmekteyiz. Bu kazalarında da maalesef bir çoğu yaya geçitlerinde meydana gelmektedir. Önceliği vermemiz gereken yaya geçişlerinde sürücüler olarak yayalara yer vermediğimiz için can kayıpları yaşanmaktadır. Bu can kayıplarını önlemek amacı ile yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğu bilincini oluşturmak bu konuya dikkat çekmek üzere bu kampanyamız başladı" dedi.

"Sürücüler emniyet kemerlerini takıyor"

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş araç sürücülerinin bu konuda bilinçli olduklarını gördüklerini ifade ederken asıl sevindirici noktanın araç sürücülerinin emniyet kemerlerinin takılı olmasıydı dedi. Vali Aktaş, " Asıl sevindirici nokta ise yanımızdan geçen araçların hemen hemen hepsi yani yüzde 90'ın trafik kurallarına uyacak şekilde emniyet kemerlerinin takılı olduğunu görmemizde bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir" diye konuştu. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:43 Kaynak: İHA

Trafik Şube Müdürlüğü, İlhami Aktaş, Nevşehir, Güncel
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