Vali Çakacak, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Vali Çakacak, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı kabul etti - Son Dakika

Vali Çakacak, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı kabul etti

7 saat önce

Vali Özdemir Çakacak, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eskişehir Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen 1'No'lu Şube Başkanı Muammer Karaman, Eğitim Bir-Sen 2'No'lu Şube Başkanı Abdurrahman Yıldırım ve beraberlerindeki şube...

Vali Çakacak, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı kabul etti, System.String[]

Vali Özdemir Çakacak, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eskişehir Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen 1'No'lu Şube Başkanı Muammer Karaman, Eğitim Bir-Sen 2'No'lu Şube Başkanı Abdurrahman Yıldırım ve beraberlerindeki şube başkanlarını makamında kabul etti.


Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti bildiren Vali Çakacak, toplumun tüm kesimini ilgilendiren konularda, güçlü bir sivil toplum örgütü olan sendikaların önemli görevleri olduğunu belirtti. Vali Çakacak, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'a ve beraberindeki heyete bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileten Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ise, sendika faaliyetleri kapsamında Eskişehir'e geldiklerini söyledi. Genel Başkan Yalçın, konfederasyonun oluşumundan bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında Vali Çakacak'a bilgi verdi.


Sohbet havasından geçen ziyaretin ardından Memur Sendikaları Konfederasyonu ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile beraberindeki heyet, Valilik binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:09 Kaynak: İHA
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