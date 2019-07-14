Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş'tan 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine ziyaret
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Vali Demirtaş'tan 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine ziyaret

4 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, hain darbe girişimi sırasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan ikiz polis memurları Ahmet Oruç, Mehmet Oruç ve Yunus Uğur ile İstanbul 66.

Vali Demirtaş'tan 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine ziyaret, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, hain darbe girişimi sırasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan ikiz polis memurları Ahmet Oruç, Mehmet Oruç ve Yunus Uğur ile İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kışlasında darbecilere müdahale esnasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin mezarlarını ziyaret etti.

Vali Mahmut Demirtaş'ın şehit kabirlerini ziyaretine, Adana milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci, Ayhan Barut, Orhan Sümer, 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve şehitlerin aileleri ile yakınları katıldı. Vali Demirtaş, protokol üyeleri ve şehit ailelerinin katılımıyla gerçekleşen mezarlık ziyaretlerinde hayli duygulu anlar yaşandı.

Ali Hocalı, Asri ve Buruk Mezarlıklarındaki kabirleri başında şehitlerin ruhlarına dualar edip Allah'tan rahmet dileyen Vali Demirtaş, tek tek sarıldığı şehit aileleri ve yakınlarına da bir kez daha başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Şehit mezarlıklarını ziyaretinde, ülkenin ve milletin geleceğini karartmayı amaçlayan hain darbe girişimini nefretle kınayan Vali Mahmut Demirtaş, daima saygı ve şükranla anacaklarını belirttiği tüm şehitlerin aileleri ile yakınlarının her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Şehitlerin mezarlarına çiçekler bırakan Vali Demirtaş'ın kabir ziyaretleri, şehitlerin ruhlarına dualar edilmesiyle son buldu. - ADANA
Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:31 Kaynak: İHA
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