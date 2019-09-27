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Vali Deniz, MADOST yemeğine katıldı

24 dakika önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Sevgi ve Dostluk Cemiyeti (MADOST) tarafından düzenlenen yemeğe katıldı.

Vali Deniz, MADOST yemeğine katıldı, System.String[]

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Sevgi ve Dostluk Cemiyeti (MADOST) tarafından düzenlenen yemeğe katıldı.


MADOST tarafından sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yemekli program düzenlendi. MADOST Başkanı Recep Kafes, Eski Bakan Rıza Akçalı, MADOST ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin de katıldığı yemekte eski Milletvekili Faruk Saydam'ın oğlu Serkan Saydam'da bir sunum yaptı. Programda konuşan MADOST Kurucusu ve Başkanı Recep Kafes, 2018 yılının sonlarında kurulmuş bir sivil inisiyatif gurubu olduklarını, MADOST'un öncelikle üyeler arasında sevgi ve dostluğu pekiştirmek, bu güzel duyguları etrafa yayarak faydalı olmak amacında olduğunu belirtti.


Cemiyetin çok güzel bir ismi olduğunu ifade eden Vali Deniz, "Sevgi ve dostluk kıymetlidir. Sevgi ve dostluğun olduğu yerde güzellik, paylaşım ve hoşgörü vardır. Anadolu, Mevlana'nın, Hacı Bektaş'ı Velinin ve Yunus Emre'nin sevgi ve hoşgörü tohumlarını ektiği bir coğrafyadır. Binlerce yıldır var olan bu güzel değerlerimizi yaşatmalıyız. Anadolu'nun barındırdığı değerlere ve irfana sadece bizim değil tüm dünyanın ihtiyacı var" dedi.


Genellikle madde ve kişisel menfaatlerin ön plana çıktığı, mananın ötelendiği bir çağda yaşadığımızı hatırlatan Vali Deniz, "Anadolu, zor bir coğrafya, burada yaşarken birlik ve beraberliğimizi korumaya ihtiyacımız var. Hepimiz biliyoruz ki 2011'lerde Cezayir ve Tunus'ta başlayan ve diğer ülkelere sıçrayan bir Arap baharı hikayesi çıktı. Şuan Ortadoğu'da Libya diye bir devlet kalmadı, Mısır'da darbe girişimi yapıldı, Suriye'de hala devam eden bir iç savaş var. Türkiye'de de hain bir darbe girişimi oldu eğer başarsalardı şuan Türkiye'de iç savaş olurdu. Doğu Akdeniz'de oynanan oyunların sebebinin burada ki petrol ve doğalgaz rezervleri olduğunu biliyoruz. Allah'a çok şükür Türkiye güçlü bir ülke, birlik ve beraberlik içerisinde üzerimizde oynanan oyunlara karşı duruyor, tüm gücümüzle bu bölgede ki varlığımızı devam ettiriyoruz" dedi.


Konuşmaların ardından Prof. Dr. Serkan Saydam 'Geleceğimiz Madencilik - Madencilik Geleceğimiz' konulu bir sunum yaptı. - MANİSA

Türkiye, Serkan, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:37 Kaynak: İHA
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