Vali Ersin Yazıcı : " Tarımda çeşitlilik sağlayarak dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmalıyız" - Son Dakika

Vali Ersin Yazıcı : " Tarımda çeşitlilik sağlayarak dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmalıyız"

06.11.2020 14:22
Vali Ersin Yazıcı :

Manavgat'ta temaslarını sürdüren Vali Ersin Yazıcı, iş insanlarıyla bir araya geldi.

Manavgat'ta temaslarını sürdüren Vali Ersin Yazıcı, iş insanlarıyla bir araya geldi. Gelişmiş seracılık tecrübesiyle ticari değeri yüksek ürünlere yönelmek gerektiğini belirten Yazıcı, "Son zamanlarda dünya pazarında önemini artıran tropik meyveleri bu konuda deneyebiliriz. Manavgat bölgemizde de özellikle son zamanlarda muz üretiminde çok önemli bir yere sahip. Tarımda çeşitlilik sağlayarak dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmalıyız" dedi.

Ersin Yazıcı, bölgedeki çalışmaları ve sorunları yakından takip etmek amacıyla Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve iş insanlarıyla üç saat süren toplantıda bir araya geldi. Bölgedeki sorunların ve çalışmaların konuşulduğu toplantıya Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, iş insanları Ömer Kasapoğlu, Şükrü Arslan, Ahmet Kurt, Mehmet Ergen, Seydi Tahsin Güngör, Hüseyin Akın, Demir Durar, Ali Cinkaya, Baykal Özden ve Yakup Süzen katıldı.

Toplantıya katılan kişilerle tek tek sohbet eden Vali Yazıcı, iş insanlarının talep ve beklentilerini dinledi. Sorunların çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya katılan iş insanları, pandemi döneminde yaşadıkları sıkıntıları ve bölge sorunlarını dile getirerek bu sıkıntıların giderilmesi için çözüm istediklerini ilettiler.

"Her şeyin başında ekonomi geliyor"

Şehir olarak pandemi sürecinde zor bir dönem geçirdiğimizi ancak bunun yaralarını birlikte sarabileceğimizi söyleyen Vali Yazıcı, "Her şeyin başında ekonomi gelmekte. Pandemi süreci zorlu geçti. İnşallah bunları en kısa zamanda birlikte atlatacağız. Antalya'mıza faydalı olabilmek için buradayım. Şehirdeki sorunları çözebilmek adına siz iş insanlarıyla sık sık bir araya gelmeye çalışacağım. Öncelikli olarak sizin gibi şehrin ekonomisine büyük destek olan iş insanlarının yani şehrin dinamiklerinin ne dediği benim için önemli. Bu sebeple Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası ile bundan önceki toplantılarımda bir araya geldim. Sizler bu kentin aynasısınız. Karşılıklı iletişim ile inşallah turizmin başkenti Antalya'mızı yönetmeyi istiyorum" dedi.

"Gençlerimizi iyi eğitmeliyiz"

Meslek hayatı boyunca önceliğinin eğitim olduğunu ve Antalya'da da bununla ilgili çalışmalar yapacağını ifade eden Vali Yazıcı, "Her şeyin merkezinde insan var. Bu sebeple insanlarımızı, gençlerimizi iyi eğitmeliyiz. Eğitim bizim geleceğimizdir. Geleceğimiz eğitime verdiğimiz önemle şekillenir. Cumhuriyet tarihine baktığımız zaman son zamanlarda eğitim ile ilgili büyük yatırımlar yapılmakta. Tabi ki bina yapmak gerekliydi ve yapıldı. En önemlisi burada iyi eğitim almış kalifiye gençler yetiştirmek. Bölgedeki iş imkanlarına ve sizlere kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla eğitime önem veriyoruz" diye konuştu.

"Antalya önemli bir tarımsal üretim üssü"

Antalya'nın uygun iklim koşulları ve geniş coğrafyasıyla çok önemli bir tarımsal üretim üssü olduğunu belirten Yazıcı, "Turizm ve tarım bu şehrin en önemli gelir kaynağı. Antalya turizmle öne çıkmış olsa da aslında kadim bir tarım şehridir. Antalya, yaş sebze ve meyve üretiminde adeta Türkiye'nin tarım deposudur. Örtü altı üretimde Türkiye'de öncü bir şehirdir. Bu gelişmiş seracılık tecrübelerimizle ticari değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz. Son zamanlarda dünya pazarında önemini artıran tropik meyveleri bu konuda deneyebiliriz. Manavgat bölgemizde de özellikle son zamanlarda muz üretiminde çok önemli bir yere sahip. Tarımda çeşitlilik sağlayarak dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmalıyız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Vali Ersin Yazıcı : Tarımda çeşitlilik sağlayarak dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmalıyız
Vali Ersin Yazıcı : Tarımda çeşitlilik sağlayarak dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmalıyız
Vali Ersin Yazıcı : Tarımda çeşitlilik sağlayarak dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmalıyız
Vali Ersin Yazıcı : Tarımda çeşitlilik sağlayarak dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmalıyız
Vali Ersin Yazıcı : Tarımda çeşitlilik sağlayarak dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmalıyız
Vali Ersin Yazıcı : Tarımda çeşitlilik sağlayarak dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmalıyız

Ersin Yazıcı, Manavgat, Ticaret, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Ersin Yazıcı : ' Tarımda çeşitlilik sağlayarak dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmalıyız' - Son Dakika Ekonomi


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