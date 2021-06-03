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Vali Memiş: Covid-19, Rus ruletine benziyor - Son Dakika

Vali Memiş: Covid-19, Rus ruletine benziyor

03.06.2021 10:11
Vali Memiş: Covid-19, Rus ruletine benziyor, System.String[]

ERZURUM Valisi Okay Memiş, "Koronavirüs nedeniyle gencecik insanlarımız hayatını kaybetmeye başladı.

ERZURUM Valisi Okay Memiş, "Koronavirüs nedeniyle gencecik insanlarımız hayatını kaybetmeye başladı. Ben de hiç hafif atlatmadım. Yüzde 30'luk bir grup da var ki şanslı bir grup, yani onlara da hiçbir şey yapmıyor. Bu bir Rus ruleti gibi. Bazı insanların hayatını kaybetmesine yol açıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka tablosunda bu hafta vaka sayısının en çok azaldığı il Erzurum oldu. Geçen iki haftada vaka sayılarıyla zirvede olan kent, bu hafta vaka sayısı en çok düşen il oldu. Erzurum'da geçen hafta 100 binde 151,40 olan vaka sayısı, 44,58 düşüşle 106,82'ye geriledi, Türkiye'de en fazla vaka görülen 8'inci il oldu.

Vali Okay Memiş, kentteki vaka oranının yüksek olmasının sebebinin mevsim şartları ve şehrin konumu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Erzurum, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi. Kavşak üzerinde kurulu bir şehir olduğu için çok fazla insan sirkülasyonu var. İnsanlar hava şartlarından dolayı kapalı ortamlarda kaldı. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı şu an bile 6 dereceye kadar düşüyor. Şu dönemde tedbirlerde çok bir değişiklik olmadı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı'nın göndermiş olduğu genelge kapsamında uygulamalarımız başından beri devam ediyor. Bu konuyu ihmal etmedik ve hiç rehavet içinde olmadık. Vaka sayısındaki yükselişten sonra değerlendirmelerimize göre vatandaşlarımız çok daha duyarlı davranmaya başladı. Bunun için son haftada vaka sayısı en çok azalan il olduk. Eğer burada bir başarı varsa bizim değil kurallara riayet eden dadaş kardeşlerimizin başarısıdır. Umarım bu böyle devam eder. Bu konuda aşılamayı çok önemsiyoruz. Aşılama zamanı gelmiş olan vatandaşlarımızın yüzde 65'ini aşıladık. Yeniden açılmaya başladık, yeni normale geçmeye çalışıyoruz. Burada kuralları ihmal etmeden hareket etmemiz lazım."Virüs sebebiyle gencecik insanların hayatını kaybetmeye başladığını ifade eden Vali Memiş, "Gerçekten bu virüs öldürücü bir virüs. Bazı insanların hayatını kaybetmesine yol açıyor. Gencecik insanlarımız hayatını kaybetmeye başladı. Ben hiç hafif atlatmadım. Yüzde 30'luk bir grup da var ki şanslı bir grup, yani onlara da hiçbir şey yapmıyor bu virüs onu da görüyoruz. Bu bir Rus ruleti gibi, buna güvenerek insanlar maske, mesafe ve temizlikten ödün vermesin" dedi.

Vatandaşlardan Deniz Demir, vaka sayılarının artmasının kendilerini çok tedirgin ettiğini belirterek, "Olabildiğince fazla tedbir almaya çalışıyorduk. Ama şu an vaka sayılarındaki ciddi düşüş var. Bu bizi çok rahatlattı. Havaların da iyi olması bizi dışarı çıkmaya teşvik etti. Aşılamada olumlu bir etki görüyorum. Bize de ne zaman sıra gelir bilmiyorum, sabırsızlanıyoruz bunun için. Devletin çalışmaları da çok hızlı. Özellikle hastalıkla ilgili çalışmalarını takdir ediyoruz. İnşallah yakın bir zamanda aşılama sayısı da yükselir ve kurtulur, feraha ereriz" diye konuştu.


Vali Memiş: Covid-19, Rus ruletine benziyor
Vali Memiş: Covid-19, Rus ruletine benziyor
Vali Memiş: Covid-19, Rus ruletine benziyor
Vali Memiş: Covid-19, Rus ruletine benziyor
Vali Memiş: Covid-19, Rus ruletine benziyor
Vali Memiş: Covid-19, Rus ruletine benziyor
Vali Memiş: Covid-19, Rus ruletine benziyor

Koronavirüs, Okay Memiş, Erzurum, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vali Memiş: Covid-19, Rus ruletine benziyor - Son Dakika


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