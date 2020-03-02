Vali Su, Şehit Emrah Şahin'in mevlitine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Su, Şehit Emrah Şahin'in mevlitine katıldı - Son Dakika

Vali Su, Şehit Emrah Şahin'in mevlitine katıldı

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2 Mart 2016 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Özel Harekat Komando Üsteğmen Emrah Şahin'in şehadetinin 4'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen mevlite katıldı.

Vali Su, Şehit Emrah Şahin'in mevlitine katıldı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2 Mart 2016 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Özel Harekat Komando Üsteğmen Emrah Şahin'in şehadetinin 4'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen mevlite katıldı.


Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen programa Vali Su'nun yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.


Vali Su'nun Şehit Emrah Şahin'in ailesiyle yakından ilgilendiği program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okunması ve şehidin ruhuna dua edilmesiyle sona erdi. - MERSİN

Emrah Şahin, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:20 Kaynak: İHA
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