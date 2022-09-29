Yaya geçitleri "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyandı

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın öğrencilerle sohbet etmesi
Vali Akbıyık'ın konuşması
Vali Akbıyık'ın öğrencilerle yaya geçidini boyaması
Öğrencilerin yaya geçidini boyaması
Öğrencilerin yaya geçidinden diğer tarafa geçmesi Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitleri kırmızıya boyandı. Hakkari'de yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında Medeni Sancar Caddesi'nde program düzenlendi.
Burada öğrencilerle sohbet eden Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yayaların önceliğini ve trafikteki güvenliğini artırmak için Türkiye'nin her yerinde etkinliklerin yapıldığını söyledi.
Kentte de okulların önündeki yaya geçitlerini kontrol ederek kırmızıya boyadıklarını aktaran Akbıyık, "Yayalar bizim kırmızı çizgimiz, önceliğimiz. Ondan dolayı buradayız. Hep beraber etkinlik yapacağız. Buraya araçlar geldiğinde duracak." dedi.
Akbıyık, daha sonra öğrencilerle yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.
Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve öğretmenler de katıldı.
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