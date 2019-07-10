Son Dakika Haberleri: Vali Yazıcı "Bizim derdimiz millete hizmet etmek"
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Vali Yazıcı "Bizim derdimiz millete hizmet etmek"

32 dakika önce

Balıkesir'de göreve geldiği günden bu yana sürekli halkla iç içe olan Vali Ersin Yazıcı, Havran ilçesi Çamdibi ve Büyükdere Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Yazıcı
Ersin Yazıcı, Büyükdere, Çamdibi, Havran, Güncel
Balıkesir'de göreve geldiği günden bu yana sürekli halkla iç içe olan Vali Ersin Yazıcı, Havran ilçesi Çamdibi ve Büyükdere Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Ersin Yazıcı, beraberinde Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ile birlikte Çamdibi ve Büyükdere Mahallelerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ersin Yazıcı, "İlin valisi olarak şehir merkezi ve ilçelerimiz kadar kırsal alanlarımıza da aynı özeni gösteriyor, verilen hizmetlerin en kaliteli şekilde sunulması, varsa ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi yolunda titiz bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Vatandaşların öneri ve taleplerini dinlemek için ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Amacımız halkımızın sorununu çözebilmek, derdine derman olabilmek. Bizim derdimiz millete hizmet etmek. Heyecan ve şevkle çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Gayemiz, var gücümüzle, vatandaşımıza hizmet etmektir."dedi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret gösterdiğini ifade eden Vali Yazıcı, "İnsanlarımızla çarşı pazarda görüşmemiz, bizimle sohbet etmesi insanlarımızı mutlu ediyor." dedi.

Vatandaşların sorunlarını çözmek ve taleplerini değerlendirmek için mutlaka halkın içinde olmak gerektiğine vurgu yapan Vali Yazıcı, "Halkımızın dertlerini, sıkıntılarını dinlemek amacıyla sık sık bir araya geliyor, sohbet ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ile vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Halkla iç içe yan yana hizmeti esas bildik ve bu nedenle her daim vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Vali Yazıcı, vatandaşlarla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet ederek karşılıklı çay içti. Çay sohbetinde sorunları tek tek dinleyen Vali Yazıcı,"Halkımızın dile getirdikleri sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yapıyoruz."dedi.

Ziyaretinden memnuniyet duyan mahalle sakinleri ise Vali Ersin Yazıcı'ya teşekkür ettiler. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:49 Kaynak: İHA
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