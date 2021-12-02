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Van'da annelerin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Van'da annelerin evlat nöbeti devam ediyor

02.12.2021 15:06
Van'da annelerin evlat nöbeti devam ediyor

Van'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek 27 Şubat'tan bu yana her hafta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 32 ailenin evlat mücadelesi sürüyor.

Van'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek 27 Şubat'tan bu yana her hafta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 32 ailenin evlat mücadelesi sürüyor.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de HDP il binası önünde başlattıkları eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen ve ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün', 'Anneler nöbette' ve 'Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizlerle yürüyen aileler, HDP ve PKK aleyhine slogan atan atı.

"KIZIM GEL DEVLET GÜÇLERİMİZE TESLİM OL SİZİ ORADA KANDIRIYORLAR"

PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, evlatları için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Sancar, "Biz burada HDP/PKK 'dan bir şey istememişiz, sadece doğurduğum evladımı, Şeyma'mı istiyorum. 11 yıldır ben onun acısıyla yaşıyorum. Benim ciğerim, canım yanıyor. Bugün de evimden bir umutla çıkıp geldim. Her hafta bir umutla yürüyorum. Belki bu defa Şeymam beni görür düşüncesiyle. Artık bu zalimlere yeter diyoruz. Allah'ın izni ve devletimizin gücüyle kandili biz çökerteceğiz ve çökerttik. Buradan kaçırılan tüm çocuklara sesleniyorum. Annelerinizin kucağına gelin artık. Gelin teslim olun. O yol sizin yolunuz değil. Sizi kandırıyorlar. Elinizde ki silahları atın. Yerine kalem alın ve kaldığınız yerden hayatınıza devam edin. Şeyma kızım eğer anneni görüyorsan, gel devlet güçlerimize teslim ol. Sizi orada kandırıyorlar. 'Asker, polis sizi öldürecekler' diyorlar, öyle bir şey yok kızım. 33 evladımız geldi, ellerine kelepçe değmedi, anne babalarının kucağına gittiler. Allah hakkımızı bu zalimlere bırakmasın, evlatlarımızı söke söke alacağız" dedi.

"OĞLUM HASTA DÜŞTÜK GEL"

Çocuğu İstanbul'da kaçırılan Mehmetcan Yiğit'in annesi Aysel Yiğit ise "Oğlum bir buçuk yıl önce İstanbul'da kayboldu. Bir abisi İstanbul'da çalışıyordu. O da oraya çalışmaya gitti ve geri dönmedi. HDP tarafından kaçırıldı. Mehmetcanım, oğlum neredesin gel. Benim için, baban için gel. İkimizde hasta olduk gel artık. Bu HDP binası batsın inşallah. HDP yok olsun inşallah. Çocuğumu benden ayıran bu terör örgütüne lanet olsun" diye konuştu.

(Yunus Tuğrul - Yılmaz Sönmez/İHA)

Van'da annelerin evlat nöbeti devam ediyor
Van'da annelerin evlat nöbeti devam ediyor
Van'da annelerin evlat nöbeti devam ediyor
Van'da annelerin evlat nöbeti devam ediyor
Van'da annelerin evlat nöbeti devam ediyor
Van'da annelerin evlat nöbeti devam ediyor
Van'da annelerin evlat nöbeti devam ediyor

Halkların Demokratik Partisi, Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da annelerin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika


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