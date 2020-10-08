Van'da balıkçı eşleri, ağ örecek - Son Dakika

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşayan ve binlerce kişiye ekmek kapısı olan inci kefali avcılığı ile balıkçı köylerindeki kadınlara yeni bir iş kolu için proje geliştirdiklerini ve kabul edilmesi halinde binlerce kadının balık ağı örerek para kazanabileceğini söyledi. Dr. Akkuş, "Şu anda kadınların balık ağı örmesi ile ilgili yeni bir proje geliştiriyoruz. Eğer destek bulabilirsek balıkçı köylerinde kadınlara eğitim vererek balık ağı dokumalarını öğreteceğiz. Bu bölgede yeni bir iş kolu oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz arası üreme dönemi olduğu için avlanma yasağı bulunan inci kefalleri, bu dönemde Van Gölü'nden çıkarak, tatlı sulara göç ediyor. Üremek için yoğun çaba sarf eden balıklar, Alaska'daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzüyor. Van ekonomisine büyük katkı sağlayan inci kefallerinin üremek için başlattığı bu göç, her yıl binlerce kişi tarafından ilgiyle izleniyor. Üreme göçü sırasında balıkların kolay avlandığı bu dönemde güvenlik güçleri aldıkları önlemlerle kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışıyor. İnci kefalinin derelere gelmesini bekleyen kaçak avcılara güvenlik güçleri göz açtırmayınca, göldeki balık miktarı da artmaya başladı. Koruma çalışmaları sonuç verirken balıkların göçünün izlendiği derelerde balık yoğunluğu da arttı.