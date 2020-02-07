Van'da çığ düşmesi sonucu yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da çığ düşmesi sonucu yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu - Son Dakika

Van'da çığ düşmesi sonucu yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu

6 saat önce

Van'da, Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu, kurban kesildi.

Van'da çığ düşmesi sonucu yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu, System.String[]

Van'da, Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu, kurban kesildi.

Çaldıran ilçesindeki Merkez Cami'de, Kaymakamlık ve Belediye tarafından düzenlenen programda, İdlib'de şehit olan askerler, Elazığ'daki depremde, İstanbul'daki uçak kazasında ve Bahçesaray'daki çığda yaşamını yitirenler için mevlit ile Kur'an-ı Kerim okundu.

Müftü Vekili Mehmet Emin Avcı'nın şehitler ve hayatını kaybedenler için dua ettiği program, kurbanların kesilmesiyle sona erdi.

Kaymakam Adem Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda ülkede afetlerin yaşandığını belirterek, "Şehitlerimizin anısına ilçe halkının katılımıyla program düzenledik. Rabb'im bir daha bu tür acılar göstermesin. Devletimiz baki, milletimiz daim olsun." dedi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise son zamanlarda yaşanan olaylarda vatan evlatlarının şehit olduğunu söyledi.

İlçe halkı olarak şehitlerin acısını yüreklerinde hissettiklerini vurgulayan Ensari, "Ülke olarak kenetlendiğimiz bir dönemdeyiz. Binlerce Çaldıranlının katılımıyla şehitlerimiz ve hayatını kaybedenler için mevlit okuduk. Bu tür musibetlerin ülkemizde bir daha yaşanmaması için ellerimizi semaya açarak dua ettik." ifadelerini kullandı.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece ve vatandaşlar katıldı.

Bahçesaray, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ felaketini araştırmak için 3 müfettiş görevlendirdi
Erdoğan, çığ felaketinde şehit düşen askerin cenaze törenine katıldı: Biz buna sabredeceğiz İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir, yaşadıklarını anlattı Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesinde katıldı

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 00:02:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da çığ düşmesi sonucu yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]