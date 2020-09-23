Van'da iş yeri açılışı - Son Dakika

Van'da iş yeri açılışı

Van'da Mehmet Arvas tarafından Yaren Döner, Kebap ve Lahmacun Salonunun ikinci şubesi açıldı.

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Van'da Mehmet Arvas tarafından Yaren Döner, Kebap ve Lahmacun Salonunun ikinci şubesi açıldı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan iş yeri açılışına AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ESOB Başkanı İsa Berge, Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman, Van Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Osman Tuncil, Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, eski müftü Nimetullah Arvas, Gürpınar ESO Başkanı Orhan Sönmez ve davetliler katıldı. Eski müftü Nimettullah Arvas'ın dua okuması eşliğinde kurdele kesimini gerçekleştiren protokol, daha sonra işletmeyi gezdi. AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, işletmenin Van'a hayırlı olması dileklerinde bulunurken Van ESOB Başkanı İsa Berge ise pandemi sürecinin yoğun yaşandığı, dünyada herkesin virüsle savaştığı ve ekonomilerin çöktüğü bir dönemde Van esnafının kendi kabuğuyla, kendi gücüyle yerel ekonomisini canlandırma adına özel bir çaba sarf ettiğini vurguladı. İnsanın gayretli olması durumunda başarının kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Berge, "Bundan sonraki süreçte isteğimiz yasakların olmamasıdır. Yasak olması sebebiyle işletmeler kapanmakta, yeni üreticilerimiz ve yeni istihdam oluşturacak insanlarımız da işyeri açamamaktadır. Bu anlamda sokağa çıkma kısıtlamalarının olmamasını talep ediyoruz" dedi.

Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılması gerektiğinin altını çizen Berge, "Esnafımız büyük sermayeler, büyük emekler döktü. Büyük yatırımlarla, büyük kredilerle işyerleri açtı. Bu esnaflarımızın sürdürebilir bir ekonomi sağlaması için kesinlikle Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılması gerekiyor. Bu anlamda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere valimizden, siyasetçilerimizden esnaflarımız adına ricada bulunuyoruz. Lütfen Kapıköy Sınır Kapısı'nı kontrollü olarak açalım. Yine pandemi tedbirleri alalım, yine kuralları uygulayalım. Van bir turizm şehridir. İstihdama katkı sunan, kendi ekonomisini kendi yerel ekonomi dinamikleriyle ayakta tutan bir şehirdir" ifadelerini kullandı.

Van'da ikinci şubesini açmanın haklı gururunu yaşadığını belirten İşletme Sahibi Mehmet Arvas ise pandemi döneminde birçok işletmenin yasaklardan dolayı kapandığını ifade ederek, "Yasaklar çözüm değildir. En büyük sıkıntımız Kapıköy Sınır Kapısı'nın kapalı olmasıdır. Virüs her yerde vardır. İnsanları bir yere hapsetmekle virüsü bitiremeyiz. 14 kurala uymakla bu süreci atlatabiliriz" dedi.

İki ayrı işletmede 30 kişinin istihdamını sağladıklarını sözlerine ekleyen Arvas, "Bizler elimizi değil bedenimizi taşın altına koyduk ve ikinci şubemizi açtık. İnşallah hayırlı olur. Şu anda 30 kişinin istihdamını sağladık ama hedefimiz istihdamı daha da yukarıya çıkarmaktır" diye konuştu. - VAN

Diyanet Sen, Kapıköy, Yaren, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van'da iş yeri açılışı - Son Dakika Ekonomi

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