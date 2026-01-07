Van'da Kış Şartlarında Elektrik Onarımları - Son Dakika
Van'da Kış Şartlarında Elektrik Onarımları

07.01.2026 10:09
Van'da çığ nedeniyle devrilen direkler için ekipler, karda yürüyerek arızaları onarmaya çalışıyor.

VAN'da elektrik dağıtım şirketinin ekipleri, zorlu kış şartlarında araçların çıkamadığı bölgelere, karda yürüyerek arızalara ulaşmaya çalışıyor. Ekipler, çığ düşmesiyle kapanan Van-Çatak kara yolunda devrilen elektrik direği ile kopan enerji hatlarını onarmak için zorlu bir mücadele yürütüyor. VEDAŞ Van il Müdürü Abdulmelik Özsoy, düşen çığın enerji nakil hatlarına zarar verdiğini, Çatak ilçesine Siirt'in Pervari ilçesi üzerindeki hattan enerji sağlandığını söyledi.

Kentte kar yağışının ardından kapanan mezra ve mahalle yolları açıldı. Kar, tipi ve çığ düşmesi, elektrik enerji nakil hattında arızalara nerden olurken, Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) kent genelinde 450 personel ve 60 araç ile çalışmalarını yürütüyor. Van-Çatak kara yoluna 6 gün önce çığ düşmesi sonucu ilçeye enerji veren nakil hattındaki elektrik direği devrildi ve enerji nakil kabloları koptu. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla tek şeritten ulaşım sağlandı. Arızalara ulaşmak için karda yürüyen elektrik dağıtım şirketinin ekipleri, kara yolunda devrilen elektrik direği ile kopan enerji hatlarını onarmak için zorlu bir mücadele yürütüyor. Enerji nakil hatları zarar gördüğü için Çatak ilçesine, Siirt'in Pervari ilçesi hattından enerji veriliyor.

ÇIĞ BÖLGESİNDE YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

VEDAŞ Van il Müdürü Abdulmelik Özsoy, düşen çığın enerji nakil hatlarına zarar verdiğini söyleyerek, "Bilindiği üzere bölgemiz yoğun kar yağışı alan, coğrafyası zorlu bir bölge. Kent gelinde 450 personel ve 60 araçla sahadayız. Ekiplerimiz, arızalara ulaşmak için büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışma yürütüyorlar. Kar yağışı sonrası Van-Çatak kara yoluna çığ düştü. Çığdan dolayı bu bölgedeki elektrik direkleri devrildi, enerji nakil kabloları zarar gördü. Ekiplerimiz de burada enerji arzının sağlanması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu hatta arıza meydana gelince, Çatak ilçemize Siirt'in Pervari ilçesi üzerinden enerji veriyoruz. Bu hatta da direklerinin dikilmesi ve kopan enerji nakil hotlarının yeniden takılması için ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor" dedi.

'ÇIĞ BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMA 20 PERSONELLE YÜRÜTÜLÜYOR'

Bölgede bir taraftan çığ temizleme çalışmaları devam ederken, diğer taraftan ekiplerin arızaya ulaşması için mücadele edildiğini anlatan Özsoy, "Çatak ilçesi yoğun kar alan bir bölge. Kardan dolayı da burada çığ tehlikeleri var, düşen çığlar var. Burada Valilik, İlçe Kaymakamlığı ve Karayollarıyla koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Çığın indiği ilk gününde düşen çığlar nedeniyle ilçeye ulaşamadık. Daha sonra yollar açılınca bölgedeki arızalara ulaşmak için çalışma başlattık. Bu bölgede 20 personelle çalışma yürütülüyor. Buradaki enerji hatlarını onardıktan sonra ilçeye bu hattan enerji sağlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Enerji, Güncel, Van, Son Dakika

