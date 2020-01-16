Van'da polisler kan bağışında bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da polisler kan bağışında bulundu - Son Dakika

Van'da polisler kan bağışında bulundu

16 dakika önce

Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Kızılay ile ortak yürütülen kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.

Van'da polisler kan bağışında bulundu, System.String[]

Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Kızılay ile ortak yürütülen kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.


İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile polisler, Edremit ilçesindeki kurum yerleşkesinde oluşturulan bölümde kan bağışı yaptı.


Kampanyanın 3 gün süreceğini belirten Karabağ, Türk Polis Teşkilatının 175 yıllık tarihi boyunca ülkesi için seve seve canını feda ettiğini söyledi.

Karabağ, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar binlerce şehidimizle bu toprakların, bu vatanın bizlere emanet olduğunu ve bu emanete sahip çıkmak için gerektiğinde canımızı verme noktasında hiçbir tereddüt göstermediğimizi, kanımızı vermekte de hiçbir tereddütte bulunmayacağımızı ifade ediyorum. Bu değerli ve hayırlı kampanyaya üst düzeyde katılım sağlanarak stokların yüzde 100 olmasını diliyorum. Kan verin, can kurtarın ve sizler de sağlıklı kalın. Kampanyanın hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Türk Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürü İbrahim Çelik ise Van, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş ve Iğdır'daki tüm hastanelerin kan ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.


Havaların soğumasıyla azalan kan stoklarının artmasını beklediklerini ifade eden Çelik, herkesi kan vermeye davet etti.

Etkinliğe, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polisler katıldı.

Kızılay, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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