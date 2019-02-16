Van Merkezli 8 İlde Terör Operasyonu: 10 Tutuklama
55 dakika önce
VAN merkezli 8 ilde jandarma ekiplerinin düzenlediği PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
VAN merkezli 8 ilde jandarma ekiplerinin düzenlediği PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 kişi serbest bırakılırken, 4 şupheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Van
İl Jandarma
Komutanlığı'nca 14 Şubat
2019 günü, PKK/KCK terör örgütünün işbirlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Van merkezli Manisa
, Bitlis
, Siirt
, Iğdır
, Mardin
, İzmir
ve Ağrı
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerini ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:33 Kaynak: DHA
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