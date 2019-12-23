Van sıcak hava vatandaşı mutlu ediyor, bilim insanlarını endişelendiriyor - Son Dakika

Sıcak hava vatandaşı mutlu ediyor, bilim insanlarını endişelendiriyor

Kar yağışının fazla olduğu iller arasında bulunan Van'da, aralık ayının sonlarında olmamıza rağmen halen kar yağmadı. Vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkarmak için Van Gölü kıyısında gezerken, bilim insanları bu durumun küresel iklim değişiminin gözle görülür somut etkilerinden birisini oluşturduğunu kaydetti.

Van'da, gündüz 10 derece olan hava sıcaklığı gece saatlerinde ise eksi 3'e kadar düşüyor. Aralık ayının son günlerini yaşıyor olmamıza rağmen havanın güneşli olması bazı vatandaşları sevindirse de kış mevsiminde kar yağması gerektiğini söyleyenler bu durumdan rahatsız olduklarını belirtti.

Van'ın merkez Edremit İlçesi'nde göl kenarında gezintiye çıkan bazı vatandaşlar ise kış mevsiminin bölgede uzun geçtiğini az da olsa güneşin ve güzel havanın tadını çıkartmak istediklerini söyledi.

Kar yağışının olmaması, kentteki barajların doluluk oranlarını da büyük ölçüde etkiliyor. Barajların doluluk oranları düşüşe geçerken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, küresel iklim değişiminin etkisi ile beraber kışın kar olarak düşmesi gereken yağışların artık yağmur olarak düştüğünü söyledi. Dr. Akkuş şöyle konuştu

SU KAYNAKLARIMIZ AZALIYOR

Bu kış periyodunun daha az geçmesine dağlarımızda daha az kar olmasına neden oluyor. Yani artık yıllar geçtikçe kullanılabilir su kaynakları ister istemez azalacak. Dolayısıyla bizim artık suyu çok daha ekonomik kullanmamız ve yeni yönetim planları hazırlamamız lazım. Şu an içinde bulunduğumuz aralık ayına rağmen burada kar bulunmuyor. Fakat bundan 10 yıl önceye gittiğimiz zaman bu bölgelerde 30-40 santimetre kar olduğunu biliyoruz. Kışın dağlarımızda kar olmazsa yazın maalesef barajlarımızda su olmuyor. ve suya olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Şu anda Zernek Baraj Gölü'nde çok fazla düşüş olduğunu görüyoruz. İşte bu küresel iklim değişiminin bariz gözle görülür somut etkilerinden birisini oluşturuyor.

Van merkez, aralık ayını yağışsız geçirse de meteoroloji yetkilileri hafta içi Çarşamba günü yağmur ve kar yağışının bölgede etkili olacağını, hava sıcaklıklarının ise 1-2 derece azalacağını duyurdu.