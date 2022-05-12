Van Valisi Bilmez: Sınırdaki kaçak geçişleri minimize ettik - Son Dakika

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde yasa dışı geçişlerin engellenmesi için geçen yıl başlatılan modüler beton duvar çalışmaları devam ediyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'ın bir göç baskısı altında olduğunu, ancak sınırdaki kaçak göçmen geçişlerinin alınan önlemler sayesinde minimize edildiğini belirterek, "Ocak ayından bu yana 41 bin civarında göçmeni sınırda engelledik. 7 bin civarında göçmeni de iç bölgelerde yakaladık. 761 organizatör yakalandı" dedi.

Kaçak geçişlerin engellenmesi için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar uzanan 560 kilometrelik duvarın, Van'ın Çaldıran ilçesindeki 64 kilometrelik bölümün 40 kilometresi tamamlandı. Kalan 24 kilometrelik bölümün bu yıl bitirilmesi hedefleniyor. Yüklenici firmalar tarafından kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına yerleştiriliyor. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar 26 mayın tarlası temizlenirken, özellikle Ağrı, Iğdır sınırı ve Çaldıran bölümü dahil, şu ana kadar 191 kilometre duvar yapıldı. Duvar çalışmalarıyla birlikte İran sınır hattında 250 optik kule inşa edildi ve bu kulelerin yüzde 95'i bitti. Kulelerin bazılarından 16 kilometreye kadar cisim ve canlı tespiti yapılabiliyor. İmalatı ASELSAN tarafından gerçekleştirilen optik kulelerin yanı sıra sınır hattında 284 tane termal kamera bulunuyor.

'VAN- İRAN SINIR HATTININ 295 KİLOMETRESİNDE SINIR DUVARI ÖRÜLECEK'Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, bu yılın sonuna kadar Van-İran sınır hattındaki Çaldıran ve Özalp ilçelerinde toplam 150 kilometrelik kısmına beton duvar örüleceğini söyledi. Vali Bilmez, "Çaldıran sınırındaki duvarın 40 kilometresi tamamlandı. Geri kalan 24 kilometrelik bölüm için çalışmalar devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalar yeniden başladı. Bu yıl 90 kilometrelik Kapıköy Gümrük Kapısı'na kadar olan kısmın da ihalesi yapılacak. Bu yılın sonuna kadar duvar inşaatının 150 kilometrelik bölümünün tamamını bitirmeyi planlıyoruz. Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Yüksekova'ya kadar olan 295 kilometrelik kısmını ise 2023 yılı sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.'VAN, GÖÇ BASKISI ALTINDA'Güvenlik güçlerinin sınır hattında kaçak geçişlere ve teröristlerin ülkeye sızmalarına karşı 7/24 esasına göre görev yaptığını anlatan Vali Bilmez, şöyle devam etti: "Diğer illerden güvenlik güçlerine takviye olarak yaklaşık 500 personel araçlarıyla geldi. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmakta. İHA'lardan da sürekli bölge takibi yapılmaktadır. İlimiz bir göç baskısı altında. Ama sınırda geçişler minimize edilmiş durumda. Ocak ayından bu yana 41 bin civarında göçmeni sınırda engelledik. 7 bin civarında göçmeni de iç bölgelerde yakaladık. 761 organizatör yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 300 civarında araca ve Van Gölü üzerinde göçmenleri taşıyan 4 deniz aracına el konuldu."'GÖÇMENLERE AİT ESKİ GÖRÜNTÜLER YENİYMİŞ GİBİ PAYLAŞILIYOR'

Van sınırlarında geçmişte olduğu gibi otogar, park ve dağlarda gruplar halinde herhangi bir düzensiz göçmenle karşılaşılmasının mümkün olmadığını ifade eden Vali Bilmez, "Zaman zaman minibüs, şok ev ve kamyon kasalarında saklanan göçmenleri de yakalıyoruz, yakalamaya da devam edeceğiz. Sosyal medyada eski görüntüler yeniymiş gibi paylaşılıyor. Görüntüleri paylaşanları, bölgeye davet ediyoruz. Gelsinler onları bölgede gezdirelim. 3 bin rakımlı tepelerde ve sıfır derecenin altındaki havada 7/24 görev yapan kahramanları görseler haklarını teslim edeceklerinden eminim" dedi.