VANESOB Başkanı Berge: "İran Tarafını Bekliyoruz" - Son Dakika

VANESOB Başkanı Berge: "İran Tarafını Bekliyoruz"

18.05.2021 12:49
VANESOB Başkanı Berge:

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, "Kapıköy'ün açılması Van'da büyük bir heyecana neden olmuştur.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, " Kapıköy'ün açılması Van'da büyük bir heyecana neden olmuştur. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kapıköy Sınır Kapısı'nın belirtilen tarih olan 17 Mayıs'ta açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten VANESOB Başkanı İsa Berge, "Kapıköy'ün açılması Van'da büyük bir heyecana neden olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

"Çabalayanları kutluyoruz "

Korona virüsün tüm dünyada etkisini göstermesiyle birlikte Türkiye'de de büyük bir ekonomik daralma meydana geldiğini anımsatan başkan Berge, "Virüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte sınır kapıları kapatıldı, ardından birçok sınır kapısı açıldı. Kapıköy Sınır Kapısı ise açılmadı. Şehir esnafımızın toparlanabilmesi adına, bir yıldan fazladır kapının açılması içi emek verenleri kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Emek veren herkese teşekkür ediyoruz"

Kapının açılmasında Van'a yakışır bir şekilde topyekün bir mücadele verildiğinin altını çizen VANESOB Başkanı Berge, "Bu süreçte Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Van'da da başta Valimiz Mehmet Emin Bilmez olmak üzere, AK Parti MKYK üyeleri Fatih Çiftçi, Burhan Kayatürk ve Zahir Soğanda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'a, milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal'a, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'a, meslek odaları başkanlarına, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Berge, "Kapıköy'ün şehrimize olan ekonomik getirileri yeniden kazandırmak için çalışan Valimiz Mehmet Emin Bilmez, gerekli tedbirleri almıştır. Covid testi, ulaşım ve personel hizmetleri başta olmak üzere tüm hazırlıkları tamamlayan sayın valimiz kapımızı geçişlere uygun bir hale getirmiştir" diye konuştu.

"İran tarafını bekliyoruz"

"Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak üzerimize düşeni yaptık" diyen başkan Berge, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kapımız açılmıştır. Türkiye olarak üzerimize düşeni yaptık, İran'ın hızlı bir şekilde karar alarak süreci hızlandırmasını bekliyoruz. Van esnaf, sanatkar ve tüccarları bugünü dört gözle bekliyordu. İran tarafının da hazır olması ile birlikte bizler de özlediğimiz o günlere yeniden döneriz" şeklinde sözlerini tamamladı. - VAN

VANESOB Başkanı Berge: İran Tarafını Bekliyoruz

Kapıköy, Türkiye, İran, Van, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam VANESOB Başkanı Berge: 'İran Tarafını Bekliyoruz' - Son Dakika


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