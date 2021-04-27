Vatan Partisi Burdur İl Başkanlığından Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Son Dakika

Vatan Partisi Burdur İl Başkanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililer adına açıklamada yapan Isparta İl Başkanı Bilal Şimşir, Joe Biden'ın başlattığı Türkiye düşmanı saldırgan politikalarına yenisini eklediğini söyledi.

Biden'in uluslararası emperyalist bir yalan olan sözde Ermeni soykırımını tanıdığını ilan ettiğini anımsatan Şimşir, ABD'nin namlularını Türkiye'ye ve bütün Asya'ya yönelttiğini öne sürdü.

Şimşir, ABD'nin yenilen ve inişe geçen emperyalist bir devlet olduğunu belirterek "ABD tek dişi kalmış canavardır." dedi.

Türkiye'nin Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan cephede, ABD'nin baskı ve tehditlerini bozguna uğrattığına vurgulayan Şimşir, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in önderliğinde yürütülen on yıllık mücadele sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 1915 olaylarını Yahudi soykırımıyla aynı sınıflama içinde bulunmadığını karara bağladığını ve uluslararası yargıda içtihat oluştuğunu kaydetti.