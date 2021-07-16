Vatan sevdalılarının "Türkiye geçilmez" coşkusu - Son Dakika

Vatan sevdalılarının "Türkiye geçilmez" coşkusu

Vatan sevdalılarının "Türkiye geçilmez" coşkusu 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde, Simavlı vatan sevdalıları tek vücut olup, "Türkiye geçilmez" dedi Kütahya'nın Simav ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü sebebiyle Emniyet Müdürlüğü önünden...

Vatan sevdalılarının "Türkiye geçilmez" coşkusu 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde, Simavlı vatan sevdalıları tek vücut olup, "Türkiye geçilmez" dedi KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü sebebiyle Emniyet Müdürlüğü önünden başlayan kortej yürüyüşüne Eynal Kaplıcaları Mehteran ekibi eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, Mehteran konseri icra edildi. Binlerce vatan sevdalısının ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldığı törende bir konuşma yapan Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim "15 Temmuz günü hain saldırı gerçekleşti, 251 şehit verdik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hedef alındı. Başaramadılar, yenildiler. Türk Milleti, Devlet'in asli unsurlarıyla birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi geçilmez, Türkiye geçilmez dedi" diyerek günün önemi üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini ifade etti. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 15 Temmuz'un, Türk Milleti'nin yeniden diriliş ve yeniden direnişi olduğunu belirtti. Başkan Biçer, "15 Temmuz sadece bir darbe girişiminin önlenmesi değil, bu topraklara göz dikenlerin karşısına tek yürek çıkan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti oldu. Bu destanı değil 5 yıl, 5 asır geçse de asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi. 15 Temmuz şehitleri için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması, Cumhuriyet meydanındaki dev televizyon ekranından canlı olarak dinletildi. Program sonunda vatandaşlara ikramlar yapıldı.

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