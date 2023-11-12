Vatandaşların Atatürk sevgisini istismar ederek maddi kazanç sağlamaya çalışan kişilere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.
29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları ve 10 Kasım'da TikTok üzerinden canlı yayınlar yaparak milyonlarca lira bağış toplayan Serdal Görel'in ardından benzer görüntüler bu kez Muğla'dan geldi.
Milas ilçesindeki bir düğüne Atatürk rolünde katılan bir kişi, askeri kıyafetle misafirlerin karşısına çıktı. Gençlik Marşı eşliğinde davetlileri selamlayan kişinin yer aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Atatürk'e olan benzerliklerini şova döken kişilerin saatliği 10 bin lira ila 25 bin lira arasında değişen ücretler talep ettiği belirtiliyor.
Son Dakika › Güncel › Halkın Atatürk sevgisini kullanmaya devam ediyorlar! Düğünde para karşılığı davetlileri selamladı - Son Dakika