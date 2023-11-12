Halkın Atatürk sevgisini kullanmaya devam ediyorlar! Düğünde para karşılığı davetlileri selamladı

Vatandaşların Atatürk sevgisini istismar ederek maddi kazanç sağlamaya çalışan kişilere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

BİR GÖRÜNTÜ DE MUĞLA'DAN GELDİ

29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları ve 10 Kasım'da TikTok üzerinden canlı yayınlar yaparak milyonlarca lira bağış toplayan Serdal Görel'in ardından benzer görüntüler bu kez Muğla'dan geldi.

ATATÜRK ROLÜNDE DAVETLİLERİ SELAMLADI

Milas ilçesindeki bir düğüne Atatürk rolünde katılan bir kişi, askeri kıyafetle misafirlerin karşısına çıktı. Gençlik Marşı eşliğinde davetlileri selamlayan kişinin yer aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

SAATİ 25 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Atatürk'e olan benzerliklerini şova döken kişilerin saatliği 10 bin lira ila 25 bin lira arasında değişen ücretler talep ettiği belirtiliyor.