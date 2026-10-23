Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun akıcı İtalyancası ile dikkat çekti - Son Dakika
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Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun akıcı İtalyancası ile dikkat çekti

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Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun akıcı İtalyancası ile dikkat çekti
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Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun akıcı İtalyancası ile dikkat çekti
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Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun, Roma'da açılan Istanbul Photo Awards sergisinde yaptığı konuşmayla gündeme geldi. İtalyanca hitap ettiği davetlilere İstanbul ve Roma'nın tarihsel mirasını anlatan Altun, İngilizce konuşmasında ise fotoğrafın savaşları ve insani dramları görünür kılmadaki rolüne dikkat çekti. Uzayan saç ve sakallarıyla da dikkat çeken Altun'un yeni tarzı öne çıktı.

Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Istanbul Photo Awards sergisinin açılışında konuştu. Uzayan saç ve sakallarıyla dikkat çeken Altun, törende İtalyanca yaptığı konuşmada İstanbul ve Roma'nın tarihsel önemine vurgu yaptı. Fotoğrafın toplumsal hafızadaki rolüne ilişkin değerlendirmelerini ise İngilizce olarak paylaştı.

"İSTANBUL VE ROMA İKİ BÜYÜK HAFIZA ŞEHRİDİR"

Roma'da düzenlenen Istanbul Photo Awards sergisinin açılışına katılan Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun, davetlilere İtalyanca hitap etti. Konuşmasında Roma'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Altun, serginin İstanbul ile Roma arasında kültürel bir bağ kurduğunu belirtti.

Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun akıcı İtalyancası ile dikkat çekti

İstanbul ve Roma'yı geçmişin izlerini taşıyan iki büyük hafıza şehri olarak nitelendiren Altun, her iki kentin de büyük imparatorluklara, halklara ve kültürlerin buluşmasına tanıklık ettiğini ifade etti.

Fotoğraf sanatı aracılığıyla iki şehrin yeniden bir araya geldiğini vurgulayan Altun, fotoğrafın hatırlamanın ve unutmamanın yollarından biri olduğunu söyledi.

"FOTOĞRAF BİR SEÇİMDİR"

Konuşmasının devamında İngilizce değerlendirmelerde bulunan Altun, fotoğrafın dünyayı anlama ve yorumlama biçimimizi etkilediğine dikkat çekti. John Berger'ın Görme Biçimleri kitabına atıfta bulunan Altun, fotoğrafların insanları yalnızca bakmaya değil, gördükleri üzerine düşünmeye de yönelttiğini belirtti.

Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun akıcı İtalyancası ile dikkat çekti

Altun, serginin yalnızca fotoğrafların sergilendiği bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda dünyaya açılan bir pencere niteliği taşıdığını ifade etti. Bakmanın pasif bir eylem olmadığını vurgulayan Altun, fotoğrafın bu seçimi görünür ve erişilebilir hale getirdiğini kaydetti.

GAZZE'DEN UKRAYNA'YA DÜNYANIN FARKLI YÜZLERİ

Sergide Gazze, Suriye ve Ukrayna'daki gelişmelerin yanı sıra çevre sorunları ve spor gibi farklı konuların da ele alındığını belirten Altun, savaş, göç, iklim değişikliği ve kimlik meselelerinin günümüz dünyasının ayrılmaz parçaları olduğuna işaret etti.

Bu yıl "Yılın Fotoğrafı" seçilen Gazze'de Umut Yok adlı çalışmaya da değinen Altun, fotoğrafın bölgede yaşanan insani dramı tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğunu ifade etti.

Istanbul Photo Awards sergisi, farklı coğrafyalardan ve gündemlerden kareleri bir araya getirerek fotoğrafın haber anlatımındaki ve toplumsal hafızadaki rolünü öne çıkarıyor.

Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun akıcı İtalyancası ile dikkat çekti
Fahrettin AltunİstanbulAS RomaVatikanRomaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tevabil Arslan Tevabil Arslan:
    Dezentantintotonyo... 2 0 Yanıtla
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