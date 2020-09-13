- Vedat Muriqi: "Gönül isterdi ki şampiyonluk yaşayıp ayrılmak"

Muriqi Lazio için Atatürk Havalimanı'na geldi

İSTANBUL - İtalyan ekibi Lazio ile transfer görüşmeleri için İtalya'ya hareket edecek olan Vedat Muriqi, sarı-lacivertlilerle ilgili, "Gönül isterdi ki şampiyonluk yaşayıp ayrılmak, ama nasip değilmiş" diye konuştu.

Fenerbahçe'den İtalya ekibi Lazio'ya transfer olacak olan Vedat Muriqi, Atatürk Havalimanı genel havacılık terminaline Roma'ya hareket için geldi. Uçuş öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muriqi, basın mensuplarına emekleri için teşekkür ederek, "Yanlışımız olduysa affola. Bazen röportajlarda zorlanıyoruz. Açıkçası değişik duygular içerisindeyim. İlk defa Türkiye'den ayrılacağım. İnşallah orada hakkımızda hayırlısı olur. Türkiye'yi ve Kosova'yı temsil etmeye çalışacağım" dedi

"Lazio beni çok istedi"

Lazio'ya transfer süreciyle alakalı konuşan Muriqi, "Lazio'yu tercih etmemin sebebi çok istediler ve onların oyun stiline uygun görüyorum kendimi. Sezonun çoğu maçlarında çift forvet oynadılar. Benim gibi bir santrafora ihtiyaç olduğunu söylediler. Bende tercih ettim. Gittiğim her kulüpte takım başarısı ön plandaydı. Önce takım başarısı sonra bireysel başarı" şeklinde konuştu.

"İleride daha büyük kulüplerde oynamayı isterim"

Hedeflerinden Bahsedet Kosovalı golcü, "Yeni bir takıma gidiyorum, ilk hedefim burada inşallah daha başarılı olup önümüzdeki yıllarda dünyanın tabiri caizse büyük kulüplerde oynamak isterim. Kısa vadede Lazio için elimden geleni yapacağım" diye belirtti.

"Taraftar hakkını helal etsin"

Fenerbahçe taraftarı hakkında görüş belirten Muriqi, "Haklarını helal etsinler. Gönül isterdi ki şampiyonluk yaşayıp ayrılmak. Nasip değilmiş. Umarım önümüzdeki yıllarda bir daha karşılaşırız" dedi.

Türkiye'de başka bir kulüpte oynamasıyla ilgili sorulan soruya cevap veren Vedat Muriqi, "Çok iddialı bir cevap olur. Futbolun ne olacağı belli olmaz. Şuan hedefim kısa vadede dönmek değil daha ileri gitmek" ifadelerini kullandı.