Vefatıyla herkesi hüzne boğan Cüceloğlu son yayınında ebeveynlere seslenmişti - Son Dakika

Vefatıyla herkesi hüzne boğan Cüceloğlu son yayınında ebeveynlere seslenmişti

17.02.2021 16:08

Vefatıyla herkesi hüzne boğan Cüceloğlu son yayınında ebeveynlere seslenmişti Cüceloğlu: "Sevgili ebeveynlerimiz kendilerine şu soruları sormalı; 'bugün neyi iyi yaptım neyi kötü yaptım ve ne öğrendim?" Evinde düşmesi sonucu hayatını kaybeden ünlü psikolog Prof. Dr.

Vefatıyla herkesi hüzne boğan Cüceloğlu son yayınında ebeveynlere seslenmişti

Cüceloğlu: "Sevgili ebeveynlerimiz kendilerine şu soruları sormalı; 'bugün neyi iyi yaptım neyi kötü yaptım ve ne öğrendim?"

KOCAELİ - Evinde düşmesi sonucu hayatını kaybeden ünlü psikolog Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, geçtiğimiz günlerdeki yayında duyguların önemine dikkat çekerek, gençlere ve ebeveynlere tavsiyelerde bulunmuştu. Cüceloğlu, "Sevgili ebeveynlerimiz kendilerine şu soruları sormalı; 'bugün neyi iyi yaptım neyi kötü yaptım ve ne öğrendim?" ifadelerini kullanmıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kılavuz Gençlik Projesi çerçevesinde gerçekleşen söyleşilerde, en son geçtiğimiz günlerde evinde düşme sonucu hayatını kaybeden ünlü psikolog Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ağırlanmıştı. 'Dijital Çağda Uyum' isimli söyleşisinde sevenlerine seslenen Prof. Dr. Cüceloğlu, "Her gün kendinize sorun, 'bugün ben hayatımda ne kadar mutluyum?' ve haftada bir ortalama alın. Yaşamın anlamı duygularla geliyor. İlkokuldan itibaren 'duygularımızı tanıyalım' dersleri olmalı. İnsanlar duyguların farkına vardığı zaman mutlu oluyor. Duygularımız bizim yaşam elçilerimizdir. Duygularımız her zaman bizi özümüze geri döndürmek için uğraş verir. Öze dönüşün ilk adımı duyguları fark etmedir. İçimizdeki çocuk küçüldükçe makam mevki bize mutluluk getirmez, içimizdeki çocuğumuzu büyütelim" ifadelerini kullandı.

"İyi niyet bizi bilgiye götürür"

Konuşmasında, yaşamın zor dönemleri olduğunu aktaran Cüceloğlu, "Önemli soru şu; 'ben bu zor dönemin farkında mıyım? ve baş edecek gücüm var mı?' Her günü bilinçli olarak yönetilmesi gereken bir gün olarak görmeliyiz. Çünkü dijital etkilerle her gün birbirinden çok farklı geçiyor. Mesela ben artık sesli kitap okuyup evde 3 kilometre yürüyebiliyorum. Günümü yönetmeye çalışıyorum, bilincim bana bunu söylüyor. İngiltere, Amerika ve diğer yerlerde olan etki alanımın dışında gerçekleşen olaylar da bizi meşgul edebilir. Bizim yapabileceklerimiz önceliklerimizi belirlemek. Bu duygularımızı daha çok bize tanıtır. Bununla birlikte niyetimizi iyi belirlemek lazım, iyi niyet bizi bilgiye götürür. Anne babalar iyi niyetle başlamalı, iyi niyet çocuklar için iyi bir öğretidir. Sevgili ebeveynlerimiz kendilerine şu soruları sormalı; 'bugün neyi iyi yaptım neyi kötü yaptım ve ne öğrendim?'" dedi.

İletişim Psikolojisi Uzmanı Doğan Cüceloğlu, kırktan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıdaki kişisel gelişim kitabı ile tanınıyordu. Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin 11'inci çocuğu olarak dünyaya gelen Cüceloğlu, ortaokulu da orada bitirdi. Ankara ve Kırklareli'de liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun Cüceloğlu, ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını yaptı.

Vefatıyla herkesi hüzne boğan Cüceloğlu son yayınında ebeveynlere seslenmişti
Vefatıyla herkesi hüzne boğan Cüceloğlu son yayınında ebeveynlere seslenmişti
Vefatıyla herkesi hüzne boğan Cüceloğlu son yayınında ebeveynlere seslenmişti
Vefatıyla herkesi hüzne boğan Cüceloğlu son yayınında ebeveynlere seslenmişti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Amerika Birleşik Devletleri, Doğan Cüceloğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vefatıyla herkesi hüzne boğan Cüceloğlu son yayınında ebeveynlere seslenmişti - Son Dakika


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