Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

08.01.2026 08:16
Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölenlerin sayısının 100'e çıktığını açıkladı. ABD baskını sırasında Maduro ve eşi Cilia Flores'e fiziksel müdahale yapıldığı iddialarıyla ilgili de konuşan Cabello, Flores'in başından, Maduro'nun ise bacağından yaralandığını doğruladı.

Devlet televizyonu VTV'ye konuşan Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD'nin ülkeye yönelik askeri müdahalesi sırasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, evlerinde bulunan kadınların da yaralananlar arasında olduğunu belirtti.

Cabello, "Ülkemize yönelik saldırı korkunçtu, bu doğru, bu bir gerçek ve bunu kimse gizleyemez. Şu ana kadar 100 ölü ve bir o kadar da yaralı var. Venezuela halkı soylu ve cesur bir halktır." dedi.

"FLORES BAŞINDAN, MADURO AYAĞINDAN YARALANDI"

ABD'nin son derece güçlü bombaları nedeniyle çatışmayla ilgisi olmayan sivillerin hayatını kaybettiğini söyleyen Cabello, baskın sırasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores'in başından, Maduro'nun ise bacağından yaralandığını ifade etti.

ABD müdahalesinde ölen Kübalılara da değinen Cabello, "Silahlı Kuvvetler'deki yoldaşlarımız, Venezuela'da bulunan Kübalı kardeşlerimiz, polis personeli, evlerinde uyurken bir anda saldırıya maruz kalıp öldürülen arkadaşlarımız vardı." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İçişleri Bakanı, Nicolas Maduro, İnsan Hakları, Venezuela, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

