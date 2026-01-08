Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Devlet televizyonu VTV'ye konuşan Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD'nin ülkeye yönelik askeri müdahalesi sırasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, evlerinde bulunan kadınların da yaralananlar arasında olduğunu belirtti.

Cabello, "Ülkemize yönelik saldırı korkunçtu, bu doğru, bu bir gerçek ve bunu kimse gizleyemez. Şu ana kadar 100 ölü ve bir o kadar da yaralı var. Venezuela halkı soylu ve cesur bir halktır." dedi.

"FLORES BAŞINDAN, MADURO AYAĞINDAN YARALANDI"

ABD'nin son derece güçlü bombaları nedeniyle çatışmayla ilgisi olmayan sivillerin hayatını kaybettiğini söyleyen Cabello, baskın sırasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores'in başından, Maduro'nun ise bacağından yaralandığını ifade etti.

ABD müdahalesinde ölen Kübalılara da değinen Cabello, "Silahlı Kuvvetler'deki yoldaşlarımız, Venezuela'da bulunan Kübalı kardeşlerimiz, polis personeli, evlerinde uyurken bir anda saldırıya maruz kalıp öldürülen arkadaşlarımız vardı." diye konuştu.