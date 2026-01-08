Venezuela'da Güvenlikte Değişiklik: General Lopez Atandı - Son Dakika
Venezuela'da Güvenlikte Değişiklik: General Lopez Atandı

08.01.2026 09:40
Delcy Rodriguez, Maduro'nun güvenliğinden sorumlu generalin yerine General Lopez'i atadı.

Venezuela'da geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu korumakla görevli birlikten sorumlu Tümgeneral Javier Marcano Tabata'yı görevden alarak yerine General Gustavo Gonzalez Lopez'i atadı.

Ulusal basındaki haberlere göre Rodriguez'in talimatıyla, ABD'nin Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan askeri müdahale sırasında gerekli güvenlik önlemlerini uygulayamadığı gerekçesiyle Tabata görevden alındı.

Rodriguez, General Lopez'i Devlet Başkanlığı Onur Muhafızları Komutanı ve Askeri Karşı İstihbarat Genel Müdürlüğü (DGCIM) Başkanı olarak atadı.

İletişim Bakanı Freddy Nanez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevden alınan Tabata'nın yerine Lopez'in atandığını duyurdu.

Nanez, "Bu atamalar, halkın güvenliğini, barışı ve Cumhuriyet Anayasası'nın tam yürürlükte olmasını güvence altına almayı amaçlayan kurumsal güçlendirme ve süreklilik dinamiğinin bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Yerel basına göre bu değişiklik, Venezuela'daki güç dengesi açısından kritik öneme sahip.

Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından Güvenlik Konseyi yeniden yapılandırılıyor ve üst düzey komutanlık kademelerinde önemli değişiklikler yapılıyor.

Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'in hem otoritesini sağlamlaştırmak hem de ülke içindeki güvenlik aygıtını kontrol etmek istediği yorumları yapılıyor.

General Lopez kim?

Rodriguez tarafından atanan yeni General Lopez, 2019-2024 yıllarında Venezuela İstihbarat Servisinin (SEBİN) direktörlüğü yapmasının yanı sıra daha önce İçişleri ve Adalet Bakanı olarak da görev aldı.

General Lopez, Maduro döneminde yüksek profilli güvenlik yetkilisi olduğundan, bu hamle iç siyasette ve uluslararası ilişkilerde yankı buluyor.

Uluslararası ve insan hakları örgütleri, Lopez'i SEBİN'deki görevi sırasında işlendiği iddia edilen hak ihlalleri nedeniyle geçmişte eleştirmiş, bu durum ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım uygulanmasına yol açmıştı.

General Lopez, ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesinde yer alıyor.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanı olmuştu.

Kaynak: AA

