Venezuela'da halk parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor - Son Dakika

Venezuela'da halk parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor

06.12.2020 09:43
Venezuela'da halk parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor, System.String[]

Venezuela'da en son 2015'te yapılan parlamento seçimlerinin ardından muhaliflerin çoğunluğu oluşturduğu Ulusal Meclis (AN) için halk, 2021-2026 yıllarında görev yapacak milletvekillerini seçmek üzere bügün sandık başına gidiyor.

Venezuela'da en son 2015'te yapılan parlamento seçimlerinin ardından muhaliflerin çoğunluğu oluşturduğu Ulusal Meclis (AN) için halk, 2021-2026 yıllarında görev yapacak milletvekillerini seçmek üzere bügün sandık başına gidiyor.

Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) aldığı kararla AN'de yer alacak milletvekili sayısının 167'den 277'ye çıkarıldığı ülkede, 20,7 milyon seçmen 227 sandalyeli meclise temsilci göndermek için oy kullanacak.

CNE Başkanı Alfonzo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seçimlerin aksamadan yapılması için bütün önlemlerin alındığını belirterek ülke genelinde 14 bin 200 sandık merkezinin oy kullanılması için hazır olduğunu dile getirdi.

AN seçimlerini takip etmek üzere 17 ülkeden heyet ve gözlemcilerin ülkeye geldiğini vurgulayan Alfonzo, parlamento seçimleri için her şeyin hazır olduğunu kaydetti.

Türkiye'den aralarında Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (LAMER) Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, milletvekilleri ve yüksek hakimlerin de bulunduğu geniş bir gözlemci heyeti seçimleri takip edecek.

AN'de muhaliflerin etkili olması nedeniyle ülkede yaşanan siyasi kriz ve beraberinde başta ABD olmak üzere bazı Latin Amerika ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkeleri bunu gerekçe göstererek Maduro'nun meşruiyetini tartışmaya açmıştı.

Maduro, parlamento seçimlerini yapıp iktidarın mecliste çoğunluk elde etmesini sağlayarak ABD ve AB'nin, AN Başkanı'nı ülkenin meşru devlet başkanı olarak kabul etmesini sonlandırmak istiyor.

Muhalefet partileri seçimleri boykot ediyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetin parlamento seçimlerini kazanması halinde devlet başkanlığı görevini bırakacağını ilan edip muhalif partileri seçimlere katılmaya davet etmesine rağmen muhalefet, Maduro'nun talebine olumsuz yanıt verdi.

Ülkede 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini alan muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, seçimleri "hileli ve antidemokratik" ilan ederek boykot edeceklerini duyurdu.

Destekçileriyle bir araya gelen muhalif Guaido, seçim sonuçlarının uluslararası toplum tarafından tanınmayacağının öne sürerek "Hiçbir güvenirliği olmayan bu seçim saçmalıktan öte bir şey değildir. Bu süreç kabul edilmeyecek, bu nedenle sadece Venezuelalıların mücadelesi ulusal parlamentoda tanınacak." ifadelerini kullandı.

Guaido, 7-12 Aralık arasında meydanlarda geniş katılımlı toplantılar düzenleyeceklerini belirterek adil, özgür ve uluslararası baskı mekanizmalarının da desteğini alarak seçim çağrısında bulunacaklarını söyledi.

Bunun yanı sıra seçimin hileli olacağını iddia eden siyasi partilerden Demokratik Hareket (Accion Democratica) ve Önce Adalet (Primero Justica) partileri dahil 30 siyasi hareket, kendi aralarında bir anlaşma imzalayarak seçimleri boykot edeceklerini açıkladılar.

Venezuela'da Maduro'yu devirmeyi amaçlayan ve ülkedeki muhaliflere büyük destek veren Lima Grubu ve Amerika Devletleri Örgütü (OAS), açıklamasında, "Lima Grubu üyeleri olarak, Venezuela Anayasası'nı açıkça ihlal eden ve ülkede demokrasinin geri dönüşünü zorlaştıran Ulusal Seçim Konseyinin kararlarını kabul etmiyoruz ve tanımıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AB'ye Venezuela'daki seçimleri tanıma çağrısı

Maduro hükümetine destek olmak için 30 ülkeden çok sayıda sivil toplum kuruluşundan 3 bin 500 kişi, imzaladıkları dilekçeyi Avrupa Birliği'ne (AB) teslim ederek seçim sonuçlarına saygı duyulması talebinde bulunuldu.

Dilekçe metnine imza atanlar arasında Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Peres Esquivel, eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, İngiliz müzisyen Roger Waters ve teolog Frei Betto'nun da olduğu belirtildi.

Venezuela'da, Maduro yönetimi parlamento seçimleri öncesi aralarında 26 milletvekilinin de bulunduğu 110 muhalefet liderinin affedildiğini bildirmişti.

Ülkede 2015 yılında yapılan parlamento seçimlerine yüzde 74,25 katılım sağlanmış ve muhalefet, oyların %65'inden fazlasını alarak 167 sandalyeli Ulusal Mecliste 112 sandalyenin sahibi olmuştu.

Avrupa Birliği, Parlamento, Venezuela, Sandık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela'da halk parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Ercan, Antalya depreminin ardından konuştu: Son yıllarda böyle bir deprem görülmedi, akıllara zarar Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Uyuşturucu tacirinin "Bel ağrısı için takıyorum" dediği korsenin içinden 780 gram esrar çıktı Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri sosyal medyaya damga vurdu: Biraz kapatsana kamerayı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Sağlık Bakanı Koca yüksek risk altındaki 5 ilimizi uyardı: Hatay'da vaka artışı yüzde 125
Güvenlik Yasa Tasarısı Fransa sokaklarını karıştırdı: 30 kişi gözaltına alındı Güvenlik Yasa Tasarısı Fransa sokaklarını karıştırdı: 30 kişi gözaltına alındı         
08:52
"Erdoğan kışı sevmez" diyen Akşener, canlı yayında erken seçim beklediği tarihi verdi: Haziranda seçim bekliyorum         
08:23
Komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü Komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü         
07:58
Şüpheliyi vermek istemeyen yakınları ekiplere saldırdı: 2 polis yaralı, 9 gözaltı Şüpheliyi vermek istemeyen yakınları ekiplere saldırdı: 2 polis yaralı, 9 gözaltı         
02:07
Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü         
00:54
Evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 2 çocuğu yan yana defnedildi Evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 2 çocuğu yan yana defnedildi         
23:29
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor         
21:43
Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı         
18:16
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi         
12:15
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu         
11:32
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 09:51:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Venezuela'da halk parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei