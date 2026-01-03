Saldırıların ardından Venezuela Savunma Bakanı sığınaktan açıklama yaptı - Son Dakika
Saldırıların ardından Venezuela Savunma Bakanı sığınaktan açıklama yaptı

Saldırıların ardından Venezuela Savunma Bakanı sığınaktan açıklama yaptı
03.01.2026 13:24
Saldırıların ardından Venezuela Savunma Bakanı sığınaktan açıklama yaptı
Ülkesine yapılan saldırılarda öldüğü iddia edilen Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, sığınaktan çekilmiş videosunu yayınladı. Ülkesine yapılan saldırıları kınayan ve uluslararası topluma bu saldırılara karşı durma çağrısında bulunan Lopez, "Bize saldırdılar ama bizi yenemeyecekler. Kazanacağız" dedi.

Venezuela başkenti Karakas'a yapılan saldırılarda öldüğü iddia edilen Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Facebook sayfasından sığınaktan çekilmiş bir videosunu yayınladı. Lopez, ülkesinin "stratejik kaynaklarını ele geçirmeyi ve yönetimini değiştirmeyi hedefleyen ABD saldırılarının hedefi" olduğunu söyledi ve uluslararası topluma ABD'nin kınanması çağrısı yaptı.

SAVUNMA BAKANINDAN TOPLUMA ABD'Yİ KINAMA ÇAĞRISI

Venezuela Savunma Bakanı Lopez, "Venezuela halkı, ABD hükümeti tarafından gerçekleştirilen en acımasız askeri saldırıların hedefi olmuştur." dedi.

Saldırıların başkent Caracas'taki Fuerte Tiuna Askeri Üssü ile Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerini hedef aldığını söyleyen Lopez, sivil yerleşim yerlerinin bombalandığına, ölü ve yaralı bilgisine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Lopez, saldırıların bölgede barış ve istikrarı tehdit ettiğine dikkati çekerek uluslararası topluma ve tüm çok taraflı kuruluşlara "Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ABD'nin kınanması" çağrısında bulundu.

"SALDIRDILAR AMA YENEMEYECEKLER"

ABD'nin Venezuela'nın stratejik kaynaklarına yönelik "aç gözlülüğü" nedeniyle saldırılar düzenlediğini belirten Lopez, "uyuşturucu kaçakçılığı bahanesiyle" düzenlenen saldırıların "Venezuela'da bir yönetim değişikliğini zorlamayı ve ABD emperyalizminin sahte planlarına boyun eğdirmeyi amaçladığını" vurguladı.

"Bize saldırdılar ama bizi yenemeyecekler." diyen Lopez, halkı birlik, direniş ve sükuneti koruma çağrısında bulundu.

Lopez, "Dünyaya ne kadar güçlü olduğumuzu gösterelim. Zorluklara karşı dirençli olalım ve hazırlıklarını yaptığımız tüm ulusal savunma planlarını uygulayalım. Bu nedenle, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Anayasası, Olağanüstü Hal Kanunu ve Ulusal Güvenlik Kanunu'na uygun olarak, ülke genelinde dış acil durum ilan eden kararı tamamen destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜM SİLAH SİSTEMLERİNİ KULLANACAĞIZ"

Hükümetin "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum ilan ettiği" kararnameye uygun hareket edeceklerini söyleyen Lopez, Devlet Başkanı Nicolas Moduro'nun talimatlarını uygulayacaklarını kaydetti.

Lopez, halk, asker ve polis işbirliği içinde "kapsamlı savunma için ellerindeki tüm silah sistemlerini kullanacaklarının" altını çizdi.

Venezuela'nın başkenti Caracas başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Devlet Başkanı Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan bir olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'da başkent Karakas dahil 4 kentte peş peşe patlamalar meydana geldi. Büyük panik yaşanan ülkede OHAL ilan edildi. Trump, "ABD Venezuela'ya ve Devlet Başkanı Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı operasyonunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Maduro, eşiyle birlikte yakalanmış ve ülke dışına çıkarılmıştır" açıklamasında bulundu.

OPERASYONU DELTA FORCE ÖZEL BİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonun, ABD ordusunun seçkin birliklerinden Delta Force tarafından düzenlendiğini bildirdi.

ABD'de yayın yapan CBS News'a konuşan ve güvenlik gerekçeleriyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkili, saldırıların Noel günü gerçekleştirilmesinin değerlendirildiğini, Nijerya'da terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik ABD hava saldırılarının öncelik kazanması nedeniyle bu planın ertelendiğini ileri sürdü. Yetkililer ayrıca, Noel sonrasındaki günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle harekatın bir süre bekletildiğini savundu.

Kaynak: AA

Geçen yıl evlenmişlerdi Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı
New York’un Belediye Başkanı Mamdani’den ilk gün hamlesi: İsrail’e destek kararları iptal New York'un Belediye Başkanı Mamdani'den ilk gün hamlesi: İsrail'e destek kararları iptal
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı
Usta spiker Gülgûn Feyman da topa girdi: Bunlar benim meslektaşım değil Usta spiker Gülgûn Feyman da topa girdi: Bunlar benim meslektaşım değil
Karabük’te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu
AFAD, 28 şehir için çığ uyarısında bulundu AFAD, 28 şehir için çığ uyarısında bulundu
Fenerbahçe’ye yılın ilk müjdesi Talisca’dan: Anında kabul etti Fenerbahçe'ye yılın ilk müjdesi Talisca'dan: Anında kabul etti
Batman’da sandalyeye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Batman'da sandalyeye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Herkes Polonya derken İrfan Can Eğribayat’a 3 sürpriz talip Herkes Polonya derken İrfan Can Eğribayat'a 3 sürpriz talip
Ünlü oyuncu Tommy Lee Jones’un kızı otel odasında ölü bulundu Ünlü oyuncu Tommy Lee Jones'un kızı otel odasında ölü bulundu
Afla çıktığı cezaevine geri döndü Afla çıktığı cezaevine geri döndü
Antalyaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu Antalyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Meksika’da devlet başkanı depreme basın toplantısında yakalandı Meksika'da devlet başkanı depreme basın toplantısında yakalandı
Sofyan Amrabat’tan Fenerbahçe’nin transferine engel Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'nin transferine engel

16:20
CHP’den istifa eden Hasan Ufuk Çakır, AK Parti’ye geçeceğini açıkladı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçeceğini açıkladı
15:42
ABD Adalet Bakanı: Maduro narkotik kaçakçılığı ile suçlanıyor, ABD’de yargılanacak
ABD Adalet Bakanı: Maduro narkotik kaçakçılığı ile suçlanıyor, ABD'de yargılanacak
15:28
İrfan Can Kahveci’den Mert Hakan Yandaş paylaşımı
İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı
15:20
’’Rekor kırdık’’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı
''Rekor kırdık'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı
14:53
İlk maçını eski takımına karşı oynayabilir Fenerbahçe yeni transferini açıkladı
İlk maçını eski takımına karşı oynayabilir! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı
14:45
ABD tarafından kaçırılan Maduro’nun koltuğuna talip biri var
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var
14:37
İsrailli futbolcunun transferi ülkeyi karıştırdı: Terörist transfer ettik
İsrailli futbolcunun transferi ülkeyi karıştırdı: Terörist transfer ettik
14:20
Venezuela’yı bombalayan Trump’ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük
13:59
Osimhen’den 750 bin dolarlık hamle Görenler gözlerine inanamadı
Osimhen'den 750 bin dolarlık hamle! Görenler gözlerine inanamadı
13:55
İşte Maduro’yu kaçıran birlik Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır
İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır
13:30
Venezuela’daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek
Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek
13:27
Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz
Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz
13:09
4 kardeşten 2’sinin babası başkası çıktı Bütün köy tek bir ismi işaret etti
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti
12:51
Belediye ekiplerinin ’’Yardım’’ videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı
Belediye ekiplerinin ''Yardım'' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı
12:25
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık
