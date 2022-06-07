Bolivarcı Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Bolivarcı Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, Türkiye'ye geliyor

07.06.2022 16:55
Bolivarcı Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, Türkiye'ye geliyor

BOLİVARCI Venezuela Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Moros, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 7- 8 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

BOLİVARCI Venezuela Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Moros, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 7- 8 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret nedeniyle yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak. Ayrıca görüşmede, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.


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Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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