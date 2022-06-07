İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret nedeniyle yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak. Ayrıca görüşmede, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolivarcı Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.