Son Dakika Haberleri: Venezuelalı Muhalifler Petrol Satış Gelirlerini Almak İçin ABD'de Fon Açacak

Venezuelalı Muhalifler Petrol Satış Gelirlerini Almak İçin ABD'de Fon Açacak

53 dakika önce

Venezuela’da muhalefeti kanalı Nicolas Maduro yönetimi üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla ülkenin petrol satış gelirlerini elde etmek için ABD merkezli bir fon açacağını duyurdu. Geçtiğimiz hafta, ABD aldığı kararla, Venezuela’nın devlet petrol şirketi PDVSA’nın ABD’li şirketlerle iş yapması ve onlardan nakit kabul etmesi yasaklanmıştı. PDVSA’nın ABD’deki hesapları dondurulmuş, şirketin ABD’de ortak olduğu Citgo Petroleum’daki hisselerinin kontrol […]The post Venezuelalı muhalifler petrol satış gelirlerini almak için ABD’de fon açacak appeared first on Enerji Enstitüsü.

Venezuelalı Muhalifler Petrol Satış Gelirlerini Almak İçin ABD'de Fon Açacak, System.String[]
Venezuela'da muhalefeti kanalı Nicolas Maduro yönetimi üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla ülkenin petrol satış gelirlerini elde etmek için ABD merkezli bir fon açacağını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta, ABD aldığı kararla, Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'nın ABD'li şirketlerle iş yapması ve onlardan nakit kabul etmesi yasaklanmıştı. PDVSA'nın ABD'deki hesapları dondurulmuş, şirketin ABD'de ortak olduğu Citgo Petroleum'daki hisselerinin kontrol hakkı da elinden alınmıştı.

Muhalefet lideri Juan Guaido da Citgo şirketinin kontrolünü alacaklarını ifade etmişti. ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, petrol rafinerisi Citgo'nun elde edilen gelirin bloke edilen bir hesaba aktarılması koşuluyla faaliyete devam edeceğini ve bu şirketin Venezuela halkının ve ülkenin esas liderlerinin malı olduğunu söylemişti.

Diğer yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter hesabından, "ABD, demokrasiyi savunan ve Devlet Başkanı Juan Guaido'yu ve onun anayasal hükümetini tanıyan üst düzey askeri yetkililere yaptırımları kaldırmayı düşünüyor yoksa uluslararası finans çemberi tamamen kapatılacak. Doğru seçimi yapın!" ifadesini kullandı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere birçok ülke tarafından tanınmıştı. Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:15 

Nicolas Maduro, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Sektörel
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