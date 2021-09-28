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Vergi yapılandırmasında son 3 gün - Son Dakika

Vergi yapılandırmasında son 3 gün

28.09.2021 09:54
Vergi yapılandırmasında son 3 gün, System.String[]

İzmit Belediyesi, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununa ilişkin olarak vatandaşların belediyeye olan borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırma fırsatı sunuyor.

İzmit Belediyesi, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununa ilişkin olarak vatandaşların belediyeye olan borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırma fırsatı sunuyor. Yapılandırma süresi perşembe günü sona eriyor.

İzmit Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan reklam ve eğlence vergileri, idari para cezaları, pazar yeri ücretleri ve ecrimisil gelir vergisi borçları olan vatandaşların borçlarını yapılandırıyor. Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen vatandaşlar, 30 Eylül 2021 tarihine kadar İzmit Belediyesi veznelerinden yazılı olarak veya izmit.bel.tr internet adresinden online olarak yapılandırma başvurusunda bulunabilir.

18 taksit imkanı

Peşin veya 6, 9, 12 ile 18 eşit taksitte ödeme seçenekleri sunan İzmit Belediyesi, Belsa Plaza Hizmet Binasındaki Gelir Birimi, kaymakamlık (Bekirpaşa) ve Kuruçeşme hizmet binalarında 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar yapılandırmaların yapılabileceğini açıkladı. Ödemelerin banka ve PTT kanalıyla gerçekleştirilebileceği, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden de sıra beklemeden yapılabileceği belirtildi.

Ödeme kanalları

Mükelleflerine ödeme kolaylığı sağlama konusunda alternatif seçenek sunan İzmit Belediyesi, banka ve PTT kanalıyla da tahsilat yapıyor. Vatandaşlar vergi ödemelerini bulundukları yerlerden, Ziraat Bankası Kocaeli Merkez Şubesi TR89 0001 0001 6336 6765 165 001 IBAN numaralı hesaba ya da 111297 numaralı posta çeki hesabına EFT veya havale yoluyla yatırabilecek. Mükellefler ayrıca kredi kartı ve internet aracılığıyla da ödeme yapabilecek. İnternet ortamında www.izmit.bel.tr adresine girerek Borç Sorgulama ve Tahsilat işlemleri gerçekleştirebilecek. - KOCAELİ

Vergi yapılandırmasında son 3 gün
Vergi yapılandırmasında son 3 gün

İnternet, Kocaeli, Eylül, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vergi yapılandırmasında son 3 gün - Son Dakika


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