Veri yönetimi şirket kararlarını nasıl yeniden şekillendiriyor?
Veri yönetimi şirket kararlarını nasıl yeniden şekillendiriyor?

01.06.2026 11:19
Şirketlerin rekabet gücünü belirleyen unsurlar hızla değişirken, veri artık yalnızca bir yan ürün değil, doğrudan karar alma süreçlerinin merkezinde yer alan stratejik bir kaynak haline geldi. Yüzlerce firmanın ERP sistemlerine geçiş süreçlerinde destek olan Techiz Kurucusu & Genel Müdür Uğur Ünlü, işletmelerin veri yönetimine yaklaşımının dönüşmesiyle birlikte yönetim anlayışının da köklü biçimde değiştiğini belirtiyor. Günümüzde şirketler için asıl farkı yaratan unsur, veriye sahip olmak değil, o veriyi doğru analiz ederek aksiyona dönüştürebilmek olarak öne çıkıyor.

Son yıllarda dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte kurumlar her zamankinden daha fazla veri üretmeye başladı. E-ticaret platformlarından ERP sistemlerine, müşteri ilişkileri yönetiminden finansal süreçlere kadar birçok alanda oluşan veri yığınları, doğru yönetilmediğinde karmaşaya neden olurken; doğru kurgulandığında şirketlerin büyüme stratejilerine yön veriyor.

VERİ ARTIYOR, KARAR SÜREÇLERİ DÖNÜŞÜYOR 

Geleneksel yönetim modellerinde kararlar çoğunlukla deneyim ve sezgiye dayanırken, günümüzde veri odaklı yönetim anlayışı öne çıkıyor. Özellikle perakende, üretim ve hizmet sektörlerinde şirketler artık satış tahminlerinden stok yönetimine, müşteri davranış analizlerinden finansal planlamaya kadar pek çok süreci veri üzerinden yürütüyor.

Ancak bu dönüşüm beraberinde yeni tartışmaları da getiriyor. Şirketlerin önemli bir kısmı veri toplama konusunda ilerleme kaydetmiş olsa bile, bu veriyi anlamlandırma ve iş süreçlerine entegre etme noktasında aynı başarıyı gösteremiyor. Veri kalitesi, entegrasyon eksikliği ve farklı sistemlerin birbiriyle konuşamaması gibi sorunlar, karar süreçlerini olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

SİSTEMLER VAR, STRATEJİ EKSİK 

Birçok kurum, ERP ve benzeri yazılımlara yatırım yapmasına rağmen beklediği verimi alamıyor. Bunun temel nedeni ise teknolojik altyapının stratejik bir yaklaşımla desteklenmemesi olarak gösteriliyor. Şirket içinde farklı departmanların farklı veri setleriyle çalışması, bütünsel bir bakış açısının oluşmasını zorlaştırıyor.

Türkiye’de özellikle orta ve büyük ölçekli işletmelerde veri yönetimi yatırımlarının arttığı görülse de, bu yatırımların iş sonuçlarına etkisi hâlâ tartışma konusu. Yönetim kadrolarının veri okuryazarlığı seviyesinin düşük olması ve organizasyonel dönüşümün yeterince sağlanamaması, bu sürecin önündeki önemli engeller arasında sayılıyor.

Techiz Kurucusu & Genel Müdürü Uğur Ünlü, veri yönetiminin yalnızca teknik bir konu olarak ele alınmasının en büyük hatalardan biri olduğunu ifade ediyor. Ünlü ’ye göre veri, doğru kurgulanmadığında şirketler için avantaj değil, ciddi bir operasyonel yük haline gelebiliyor.

“Şirketler veri toplama konusunda oldukça istekli ancak bu veriyi nasıl kullanacaklarını net olarak tanımlamıyorlar. Veri yönetimi bir IT projesi değil, doğrudan iş stratejisinin parçasıdır. Eğer süreçler doğru tanımlanmazsa, en iyi sistemler bile beklenen katkıyı sağlayamaz” diyen Ünlü, özellikle ERP projelerinde bu hatanın sıkça yapıldığını vurguluyor.

Uğur Ünlü ’nün geçmişte ERP proje müdürü ve bilgi işlem yöneticisi olarak görev aldığı projelerde, şirketlerin veri altyapısını yeniden yapılandırarak daha hızlı ve doğru karar almasını sağladığı biliniyor. Bu deneyimler, veri yönetiminin yalnızca teknik değil, aynı zamanda operasyonel bir dönüşüm süreci olduğunu ortaya koyuyor.

GELECEKTE VERİ ODAKLI ŞİRKETLER ÖNE ÇIKACAK 

Küresel ölçekte bakıldığında, veri odaklı şirketlerin daha hızlı büyüdüğü ve kriz dönemlerine karşı daha dayanıklı olduğu görülüyor. Yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, veri analitiği şirketler için daha da kritik hale geliyor.

Önümüzdeki dönemde şirketlerin yalnızca veri toplaması değil, bu veriyi gerçek zamanlı analiz edebilmesi ve hızlı aksiyon alabilmesi bekleniyor. Bu da organizasyon yapılarının, teknoloji yatırımlarının ve insan kaynağının yeniden şekillenmesini zorunlu kılıyor.

Sonuç olarak veri yönetimi, şirketlerin yalnızca bugünkü performansını değil, gelecekteki konumunu da belirleyen en kritik unsurlardan biri haline gelmiş durumda. Bu dönüşüme ayak uyduran işletmeler rekabette öne çıkarken, veri stratejisini doğru kurgulayamayan şirketler için riskler her geçen gün daha da büyüyor.

Ekim Devrim Manduz

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
