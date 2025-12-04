Vezirköprü\'de Kaza: 4 Yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

KAMYON TOFAŞ'I KAĞIT GİBİ EZDİ

Kenan Eral (30) yönetimindeki 19 UC 108 plakalı kamyon, Vezirköprü Devlet Hastanesi kavşağında kırmızı ışıkta duran Makbule Çağla Gümüş'ün (30) kullandığı 55 HZ 525 plakalı Tofaş otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada iki araç sürücüsü ile yolcular Melike Gürkanlı Zeybek (30) ve Binnur Gürkanlı (53) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.