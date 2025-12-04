Vezirköprü'de Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Vezirköprü'de Kaza: 4 Yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Vezirköprü\'de Kaza: 4 Yaralı
04.12.2025 14:28  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Vezirköprü\'de Kaza: 4 Yaralı
Haber Videosu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyonun duraklayan Tofaş'a çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

KAMYON TOFAŞ'I KAĞIT GİBİ EZDİ

Kenan Eral (30) yönetimindeki 19 UC 108 plakalı kamyon, Vezirköprü Devlet Hastanesi kavşağında kırmızı ışıkta duran Makbule Çağla Gümüş'ün (30) kullandığı 55 HZ 525 plakalı Tofaş otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü.

Feci kaza! Kamyonun çarptığı Tofaş kağıt gibi katlandı

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada iki araç sürücüsü ile yolcular Melike Gürkanlı Zeybek (30) ve Binnur Gürkanlı (53) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Feci kaza! Kamyonun çarptığı Tofaş kağıt gibi katlandı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Vezirköprü, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Samsun, Tofaş, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Vezirköprü'de Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 gollü düello Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor’u kupanın dışına itti 7 gollü düello! Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor'u kupanın dışına itti
Güney Kore liderinden şaşırtan çıkış: ’’Kuzey’’den özür dileyecek Güney Kore liderinden şaşırtan çıkış: ''Kuzey''den özür dileyecek
Spotify 2025 yılının özetini açıkladı İşte en çok dinlenenler Spotify 2025 yılının özetini açıkladı! İşte en çok dinlenenler
Ünlü tabiat parkında yangın Bungalov ve karavanlar küle döndü Ünlü tabiat parkında yangın! Bungalov ve karavanlar küle döndü
Uzak Şehir’in Cihan’ından yeni sürpriz: ’Bak Postacı Geliyor’ fragmanı yayında Uzak Şehir'in Cihan'ından yeni sürpriz: 'Bak Postacı Geliyor' fragmanı yayında!
12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü ’gizli odada’ yakalandı 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü 'gizli odada' yakalandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantı tarihi belli oldu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu
Neredeyse tamamı çocuk İki suç örgütü için iddianameler hazır Neredeyse tamamı çocuk! İki suç örgütü için iddianameler hazır
Teoman sahnede kendinden geçti Teoman sahnede kendinden geçti
Ümraniye’de drift atan sürücü trafiği birbirine kattı Ümraniye'de drift atan sürücü trafiği birbirine kattı

15:06
Ligin son maçında sahaya çıkan Neymar neler yaptı neler
Ligin son maçında sahaya çıkan Neymar neler yaptı neler
14:52
Filipe Luis, bir yılda tam beş kupa kazandı
Filipe Luis, bir yılda tam beş kupa kazandı
14:50
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler
14:47
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç en kırılgan, en hassas döneme girdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç en kırılgan, en hassas döneme girdi
14:20
AK Partili vekilden Cizre’deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir
AK Partili vekilden Cizre'deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir
13:51
Türkiye 2025’te en çok neyi aradı Google listeyi yayımladı, ilginç başlıklar var
Türkiye 2025'te en çok neyi aradı? Google listeyi yayımladı, ilginç başlıklar var
13:50
Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı Polis apar topar gözaltına aldı
Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı! Polis apar topar gözaltına aldı
13:26
İngiltere’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
12:50
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor Başsavcılık harekete geçti
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti
12:36
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı
12:21
Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe
Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday! İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2025 15:50:33. #7.12#
SON DAKİKA: Vezirköprü'de Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.