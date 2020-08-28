Vizyonda bu hafta - Son Dakika

Vizyonda bu hafta

Türkiye'de bu hafta 3'ü yerli 7 yeni film vizyona giriyor.

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Türkiye'de bu hafta 3'ü yerli 7 yeni film vizyona giriyor.

Mulan Kadınların yalnızca kocasını mutlu edip çocuk doğurmak için var olduğunun düşünüldüğü bir çağda Mulan, seçenekleri konusunda pek mutlu değildir. Çin İmparatoru, her bir ailenin bir erkeğinin, ülkeyi Kuzey istilacılarına karşı korumak için İmparatorluk Ordusunda görev yapması gerektiğine dair bir karar verdiğinde, onurlu bir savaşçının en büyük kızı olan Hua Mulan, hasta olan babasının sağlığı için korktuğundan, onun yerine erkek kılığına girerek savaşa katılıyor. Hua Jun isimli bir erkek olarak orduya katılan Mulan, her adımında içindeki güçten faydalanması ve gerçek potansiyelini benimsemesi gereken zorlu bir mücadeleye girişiyor. Savaştaki yetenekleriyle ön plana çıkan genç kadın, bu süreçte komutanına da aşık oluyor. Bu, onu onurlu bir savaşçıya dönüştürecek, minnettar bir ulusun ve gururlu bir babanın saygısını kazandıracak olan destansı bir yolculuk...

Pretoria'dan Kaçış

Tim Jenkin'in 2003'de yayınlanan Inside Out: Escape from Pretoria Prison isimli kitabından uyarlanan Escape from Pretoria, 1970'lerde yasaklı organizasyonlar adına ilan üretip dağıtma suçundan yargılanan Jenkin'in tutuklanması ve kaçısını konu alıyor. Film, 12 yıl ceza almasının ardından kendisi gibi tutuklu arkadaşları Alex Moumbaris ve Stephen Lee ile yüksek güvenliği ile bilinen hapishanelerden biri olan Pretoria'dan kaçmayı başaran ekibin hikayesini anlatıyor.

Antebellum

Antebellum, büyük bir gizemin içine hapsolan bir kadının yaşadıklarına odaklanıyor. Başarılı bir yazar olan Veronica, kendisini korkunç bir gerçeklikte hapsolmuş olarak bulur. Genç kadın çok geçmeden içine düştüğü duruma neden olan gizemi ortaya çıkarmalıdır.

Penguenler Takımı Uzayda

Penguenler Takımı Uzayda, karargahları hakkındaki gerçekleri öğrenmek için galaksilere gönderilen penguenlerin hikayesini konu ediyor. Penguen pilotlar Flip ve Zooey, daha önce hiçbir kuşun gitmediği bir yere yolculuk yapmakla görevlendirili. Dost canlısı ve konuşkan bir uzay gemisi olan Slushy, artık keşif gezilerine başlamıştır. Penguenler, Kaptan Stella tarafından yönetilen merkezleri hakkındaki gerçekleri öğrenmek için galaksiler arası yolculuk yapar.

Aether

Belgesel, yakında hidroelektrik barajın suları altında kalacak topraklara yapılan yolculuğu konu ediyor. Doğadaki doğum, ölüm ve yeniden doğuş döngünse bir bakış sunulan belgeselde Hasankeyf'in tarihine bir yolculuk yapılıyor. Yönetmen, kadim topraklarda geçirdiği 21 günlük boyunca Hasankeyf'in ruhunu gözler önüne seriyor.

Bırlar Kitabı

Les Traducteurs, çok satan bir romanın yeni serisinin çevirisini yapmakla görevlendirilen dokuz tercümanın yaşadıklarına odaklanıyor. Dokuz tercüman ile çok satan bir serinin hevesle beklenen son kitabının çevirisinin yapılması için bir anlaşma yapılır. Tercümanlar, işe başlamak için dışarısı ile tamasın mümkün olmadığı, lüks bir sığınağın içine yerleştirilir. Her şey gayet güzel bir şekilde ilerlerken, romanın ilk on sayfasının internette yayınlanması işlerin karışmasına neden olur. Çeviriyi yayınlayan dokuz tercümandan biridir ve yayıncı onun maskesini düşürmek için her şeyi yapmaya hazırdır.

Davetsiz

Asi bir genç olan Ben, ebeveynlerinin ayrılmasının ardından yaz için babasının yanına yaşamaya gider. Burada Ben, disiplin kazanması için marinada çalışmaya gönderilir. Tatil kasabasındaki yaşamına alışmaya çalışan Ben'in hayatı, yandaki eve taşınan aile ile ilgili korkunç bir keşif yapması ile alt üst olur. Ailenin, ormandaki kötü bir ruhun etkisi altına girdiğinden şüphelenen Ben, yaşanan terörün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

(İHA)

Pretoria, Türkiye, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 09:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vizyonda bu hafta - Son Dakika

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