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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

56 dakika önce

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dördüncü gün maçları sona erdi.

Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, System.String[]

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dördüncü gün maçları sona erdi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun dördüncü günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.

A Grubu'nda Türkiye, 25-21, 25-11, 20-25 ve 25-18 biten setlerle Bulgaristan'ı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Grubun diğer maçında Sırbistan, Fransa'yı aynı skorla yendi. Bu sonuçlarla Türkiye ve Sırbistan, son 16 takım arasına kalmayı garantiledi.

Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu

Fransa-Sırbistan: 1-3

Türkiye-Bulgaristan: 3-1

Takımlar O G M P
1-Sırbistan 3 3 0 9
2-Türkiye

 3 3 0 8
3-Yunanistan

 3 2 1 6
4-Fransa 3 1 2 2
5-Bulgaristan

 3 0 3 1
6-Finlandiya

 3 0 3 1

B Grubu:

İtalya- Belçika: 3-0

Polonya- Ukrayna: 3-1

Takımlar O G M P
1-İtalya 3 3 0 9
2-Polonya

 3 3 0 9
3-Belçika

 3 2 1 6
4-Slovenya 3 1 2 3
5-Ukrayna

 3 0 3 0
6-Portekiz

 3 0 3 0

C Grubu:

Hollanda- Hırvatistan: 3-0

Macaristan- Azerbaycan: 0-3

Takımlar O G M P
1-Hollanda 3 3 0 9
2-Romanya

 3 2 1 6
3-Azerbaycan

 3 2 1 5
4-Hırvatistan 3 1 2 4
5-Macaristan

 3 1 2 3
6-Estonya

 3 0 3 0

D Grubu:

Almanya- Rusya: 3-2

Slovakya- Belarus: 3-2

Takımlar O G M P
1-Slovakya 3 3 0 8
2-Almanya 3 3 0 8
3-Rusya

 3 2 1 7
4-İspanya 3 1 2 3
5-Belarus

 3 0 3 1
6-İsviçre

 3 0 3 0

Bulgaristan, voleybol, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:04 Kaynak: AA
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