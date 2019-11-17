Son Dakika Haberleri: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Salim Bektaş, Erhan AlparslanHalkbank: Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Orçun Ergun, Efe Bayram)Sorgun Belediyespor: Halil İbrahim Kurt, Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Ali Samet İçmegiz,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, Erhan Alparslan

Halkbank: Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Orçun Ergun, Efe Bayram)

Sorgun Belediyespor: Halil İbrahim Kurt, Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Ali Samet İçmegiz, Centelles, Alfonso (Ramazan Serkan Kılıç, Demirhan Durul, Yusuf Erdem, Rahmi Çağlar Aksoy, Batı Kayhan)

Setler: 28-26, 25-21, 27-25

Süre: 89 dakika (31, 27, 31)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Halkbank, Sorgun Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İngiltere deplasmanda Kosova'yı 4-0 mağlup etti
Ronaldo attı, Portekiz EURO 2020 biletini kaptı MotoGP'de İspanya'da kazanan Marquez Kırmızı kart gördü, hakeme saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 23:25:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]