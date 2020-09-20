Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, İlhami Şenyurt
Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Melih Sıratça ( Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin, Batuhan Avcı, Yasin Aydın, Murat Yenipazar, Onurcan Çakır)
Altekma: Buculjevic, Hamacher, Emir Pınar, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Hamit Yüksel Mandıracı, Cansın Çınar, Kaan Gürbüz)
Setler: 25-23, 22-25, 25-23, 24-26, 12-15
Süre: 142 dakika (27, 31, 34, 33, 17)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Altekma, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 16:55 - Kaynak: AA
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