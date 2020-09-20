Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Altekma, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım