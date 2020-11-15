Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut
Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Yasin Aydın (Onurcan Çakır, Batuhan Avcı, Ertuğrul Gazi Metin, Murat Yenipazar)
Halkbank: Oğuzhan Karasu, Walsh, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe Bayram ( Volkan Döne, Fatih Eren Uğur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Gökhan Gökgöz, Caner Ergül)
Setler: 25-17, 23-25, 25-23, 25-27, 15-9
Süre: 27, 29, 34, 36, 17 (143 dakika)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.
- Kaynak: AA
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