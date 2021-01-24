Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

24.01.2021 19:25
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: SorgunHakemler: Burhan İlhan, Sema KayıkçıSorgun Belediyespor: Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim Demir, Burhan Zorluer (Mesut Akman, Ümit Demir, Pavel, Hüseyin Koç, Yiğit Yıldız, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Gürkan Uz)Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin,...

Salon: Sorgun

Hakemler: Burhan İlhan, Sema Kayıkçı

Sorgun Belediyespor: Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim Demir, Burhan Zorluer (Mesut Akman, Ümit Demir, Pavel, Hüseyin Koç, Yiğit Yıldız, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Gürkan Uz)

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Melih Sıratça, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Doğukan Ulu ( Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin, Murat Yenipazar, Batuhan Avcı)

Setler: 25-27, 29-27, 19-25, 25-22, 13-15

Süre: 148 dakika (33, 34, 28, 32, 21)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi.

Selim Demir, Efeler Ligi, Galatasaray, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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