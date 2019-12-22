Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

6 saat önce

Salon: ArhaviHakemler: Tuncay Kandemir, Deniz DemirArhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Krastins, Görkem Sertel, Burhan Zorluer, Fikri Berber, Hamdi Erkan (Mehmet Özbek, Alper Özdemir, Berk Özbek, Umut Şahin, Salih Özdemir)Halkbank: İbrahim Emet, Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy,...

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley, System.String[]

Salon: Arhavi

Hakemler: Tuncay Kandemir, Deniz Demir

Arhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Krastins, Görkem Sertel, Burhan Zorluer, Fikri Berber, Hamdi Erkan ( Mehmet Özbek, Alper Özdemir, Berk Özbek, Umut Şahin, Salih Özdemir)

Halkbank: İbrahim Emet, Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov ( Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam )

Setler: 15-25, 23-25, 15-25

Süre: 78 dakika (23,31,24)

ARTVİN (AA) - Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında Halkbank deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3- 0 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı 25 Aralık Çarşamba günü Ankara'da oynanacak ve final etabına yükselecek ekip belli olacak.

Salih Özdemir, Mehmet Özbek, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Artık bu suskun politikayı sürdürme lüksümüz yok
Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman açıklaması: Daha gelen teklif yok Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması ve G.Saray'a gönderme!

Son Dakika Haberleri
22:43 Emre Belözoğlu'ndan Ersun Yanal iddialarına yanıt; "Kavga ettiğimiz yalan" - Son Dakika Spor
22:40 Ali Koç: Bizi kimse töhmet altında bırakmasın - Son Dakika Spor
22:40 Beşiktaş hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapacak! - Son Dakika Spor
22:39 Deniz Türüç: "Türkiye'de kolay maç yok" - Son Dakika Spor
22:38 Ali Koç: "Ersun hocayı tebrik ederim, bütün hafta çalışabildi bu kadar ağır eleştiriyle" - Son Dakika Spor
22:14 Burak Yılmaz maç sonunda patladı: Cüneyt Çakır'ı çağırın! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 22:49:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]