Voleybol: Erkekler CEV Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Erkekler CEV Kupası - Son Dakika Spor

Voleybol: Erkekler CEV Kupası

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Gianni Bartolini (İtalya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno, Melih Sıratça, Van Berkel (Burak Mert, Ertuğrul Metin)Dukla Liberec: Petruczuk, Holubec, Indra, Sulista, Vesely, Biernat (Kunc, Kopacek,...

Voleybol: Erkekler CEV Kupası, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Gianni Bartolini (İtalya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno, Melih Sıratça, Van Berkel ( Burak Mert, Ertuğrul Metin)

Dukla Liberec: Petruczuk, Holubec, Indra, Sulista, Vesely, Biernat (Kunc, Kopacek, Stokr, Shafranovich)

Setler: 25-18, 20-25, 25-17, 25-19

Süre: 97 dakika (23, 25, 25, 24)

Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Çekya ekibi Dukla Liberec'i 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Çekya'da oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip turu geçmesi halinde son 16 turunda Savo Volley Kuopio-C.S. Municipal Arcada Galati eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray, Burak Mert, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması: Taraftarlarımızın durumu iyi
Askerlere namaz hazırlığında terör saldırısı: 70 ölü Üst üste gelen goller Fatih Terim'i sinirlendirdi! Galatasaraylı taraftarlar 5-0'lık skor sonrası Terim'i istifaya davet etti

Son Dakika Haberleri
03:02 Paris Saint-Germain - Galatasaray maçının ardından - Thomas Tuchel - Spor
02:11 Fatih Terim: "Acı bir veda oldu, bu seviyede değiliz" - Spor
02:02 Maçın ardından - Spor
01:56 Galatasaray'da Younes Belhanda'dan flaş açıklama; "Ben buradayım!" - Spor
01:52 Maçın ardından - Spor
01:02 Galatasaraylı taraftarlar 5-0'lık skor sonrası Terim'i istifaya davet etti - Spor
23:48 Üst üste gelen goller Fatih Terim'i sinirlendirdi! - Spor
23:06 Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! - Spor
22:27 Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması: Taraftarlarımızın durumu iyi - Spor
21:42 Galatasaray, Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup oldu! - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 04:06:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: Erkekler CEV Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]