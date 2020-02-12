Voleybol: Erkekler CEV Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Erkekler CEV Kupası - Son Dakika Spor

Voleybol: Erkekler CEV Kupası

6 saat önce

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Vlatko Ristovski (Makedonya), Dominik Biegajlo (İngiltere)Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)United Volleys: Smith,...

Voleybol: Erkekler CEV Kupası, System.String[]

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Vlatko Ristovski (Makedonya), Dominik Biegajlo (İngiltere)

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)

United Volleys: Smith, Krick, Mrdak, Yanagida, Sol, Valkiers (Toman, Schöps, Henning)

Setler: 25-21, 25-20, 25-22

Süre: 76 dakika (25, 25, 26)

Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Alman ekibi United Volleys'i 3-0 mağlup eden Arkas Spor çeyrek finale yükseldi. İzmir temsilcisi deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanmıştı.

Arkas Spor, çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta-CSM Arcada (Romanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Muhammet Kaya, Arkas Spor, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:54 Kaynak: AA
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