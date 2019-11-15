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Voleybol: Haftanın programı

6 saat önce

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 9. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 6. hafta maçları yapılacak.

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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 9. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 6. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Bugün:

18.30 Beşiktaş-VakıfBank (Burhan Felek)

19.30 Eczacıbaşı VitrA- Türk Hava Yolları (Eczacıbaşı)

Yarın:

15.00 Karayolları- Beylikdüzü Voleybol İhtisas (TVF Başkent)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- PTT (Mimar Sinan)

16.30 Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

17 Kasım Pazar:

16.30 Galatasaray HDI Sigorta-Atlasglobal Yeşilyurt (Burhan Felek)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

20.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Ziraat Bankası (Burhan Felek)

17 Kasım Pazar:

15.00 Halkbank- Sorgun Belediyespor (TVF Başkent)

15.30 Tokat Belediye Plevne- Spor Toto (Ali Yücel)

16.00 İnegöl Belediyespor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İnegöl)

20.00 Galatasaray HDI Sigorta- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

18 Kasım Pazartesi:

19.00 Arhavi Voleybol- Arkas Spor (Arhavi)

Burhan Felek, voleybol, Sigorta, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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