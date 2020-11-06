Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi'ne 15'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 14. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün

13.00 Beşiktaş- Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

16.00 Sistem9 Yeşilyurt- Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)

Yarın:

13.00 İlbank- PTT (Başkent)

13.00 Türk Hava Yolları- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

14.00 VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor (VakıfBank Spor Sarayı)

15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek Vestel)

19.30 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları (Burhan Felek Vestel)

Not: Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi

8 Kasım Pazar:

12.30 Halkbank- Haliliye Belediyespor (Başkent)

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (Haldun Alagaş)

15.00 Altekma-Arkasspor (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Solhanspor (Ali Yücel)

16.00 Sorgun Belediyespor- Arhavi Voleybol (Sorgun)

16.00 İnegöl Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (İnegöl)

Not: Spor Toto- Afyon Belediyesi Yüntaş maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.