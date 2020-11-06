Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi'ne 15'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 14. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün
13.00 Beşiktaş- Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
16.00 Sistem9 Yeşilyurt- Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)
Yarın:
13.00 İlbank- PTT (Başkent)
13.00 Türk Hava Yolları- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
14.00 VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor (VakıfBank Spor Sarayı)
15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek Vestel)
19.30 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları (Burhan Felek Vestel)
Not: Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
AXA Sigorta Efeler Ligi
8 Kasım Pazar:
12.30 Halkbank- Haliliye Belediyespor (Başkent)
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (Haldun Alagaş)
15.00 Altekma-Arkasspor (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Solhanspor (Ali Yücel)
16.00 Sorgun Belediyespor- Arhavi Voleybol (Sorgun)
16.00 İnegöl Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (İnegöl)
Not: Spor Toto- Afyon Belediyesi Yüntaş maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
- Kaynak: AA
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